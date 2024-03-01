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قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا

قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
1 مارس 2024 08:51

أصدر قاض في نيوزيلندا، أمس الجمعة، حكماً بمنح ضحايا ثوران بركان جزيرة «واكاري وايت» وأسرهم أكثر من 10 ملايين دولار نيوزيلندي (6 ملايين دولار أميركي) كتعويضات. 

وكان هناك 47 شخصا يشاهدون معالم المدينة في الجزيرة المملوكة للقطاع الخاص عندما ثار البركان في ديسمبر 2019.
وقتل 22 شخصا وأصيب 25 آخرون. وأصدر إيفانجيلوس توماس القاضي بمحكمة مقاطعة أوكلاند حكما على خمس شركات نقلت سائحين إلى الجزيرة قبل الثوران المميت.
 وأمرت المحكمة ملاك الجزيرة، واكاري مانجمنت، بدفع 4.88 مليون دولار كتعويضات لجميع الضحايا وعائلاتهم. كما صدر حكم ضد شركة «وايت إيلاند تورز»، التي نقلت الزوار عبر قوارب إلى الجزيرة، بدفع تعويضات قدرها 5 ملايين دولار. وأمرت الشركة مشغلة المروحيات «فولكانيك إير سافاريرز» بدفع تعويضات قدرها 330 ألف دولار.
 كما تم تغريم الشركات الثلاث. وتم تغريم مشغلين آخرين، هما إيروس وكاو نيوزليندا، لكن لم يجر أمرهما بدفع تعويضات. كما تم تغريم «جي إن إس ساينس»، وهو معهد أبحاث التاج، في حكم منفصل يوم الجمعة. وقال توماس إنه سمع من العديد من الناجين والأسر الحزينة بعد فقدان أحبائهم. وتابع أثناء النطق بالحكم: «أن قلة قليلة تمكنوا من الفرار من ثوران البركان دون أي إصابة خطيرة. أما الباقون، فكانت المعاناة هائلة».
 وأضاف أنه «لا توجد وسيلة لقياس الضرر النفسي الذي تعرض له الناجون والأسر المتضررة وسيستمرون في تحمله. والتعويض في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يكون أكثر من مجرد اعتراف رمزي بهذا الضرر». 

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وتقع الجزيرة البيضاء، البركان الأكثر نشاطا في نيوزيلندا، على بعد 48 كيلومترا من شاطئ واكاتان، على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا. 

المصدر: د ب أ
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