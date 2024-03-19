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بايدن يستضيف قمة أميركية يابانية فلبينية

بايدن
19 مارس 2024 10:24

قال البيت الأبيض إنه من المقرر أن يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس وزراء اليابان ورئيس الفلبين في 11 أبريل. وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان أن بايدن سيستضيف الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في أول قمة ثلاثية لقادة الولايات المتحدة واليابان والفلبين.

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وذكرت جان بيير أنه من المقرر أن يعيد القادة الثلاثة التأكيد على "التحالفات القوية" بين الدول الثلاث و"يناقشون التعاون الثلاثي". وبالإضافة إلى المحادثات الثلاثية. من المقرر أن يستضيف بايدن ماركوس في اجتماع "لمراجعة الزخم التاريخي في العلاقات الثنائية ومناقشة الجهود المبذولة لتوسيع التعاون في مجال الأمن الاقتصادي والطاقة النظيفة والعلاقات بين الشعبين.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الفلبين
جو بايدن
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