قطر وإسبانيا تدعوان إلى وقف لإطلاق النار في غزة

دعت قطر وإسبانيا إلى وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق في جميع أنحاء القطاع وتحرير الرهائن.

كما دعا البلدان، في بيان مشترك صدر اليوم السبت بمناسبة الحوار الاستراتيجي الأول الذي عقد أمس في العاصمة الإسبانية مدريد، جميع الأطراف إلى ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 24 مايو 2024 بشأن رفح.

وأكد البلدان أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وجددا في هذا الصدد التزامهما بتحقيق سلام عادل ومنصف، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق الأمن المتبادل مع إسرائيل، واتفقا على أن السلام لا يمكن تحقيقه الآن إلا من خلال المفاوضات بين الطرفين بدعم دولي ومن خلال تنفيذ حل الدولتين.

ووفقا للبيان الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، رحبت قطر بجهود إسبانيا لإنهاء الحرب على غزة والشروع في عملية سلام دائمة وعادلة من أجل تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك مقترح إسبانيا بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بمشاركة الطرفين، حيث تأمل كل من قطر وإسبانيا أن يؤدي ذلك إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم مسار حل الدولتين والعودة إلى عملية التفاوض.

وشدد البلدان على أهمية إعطاء الأولوية لجهود خفض التصعيد من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، الأمر الذي سيؤدي إلى الحد من التوترات في الجبهات الإقليمية الملتهبة الأخرى.

وأشاد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، بقرار الحكومة الإسبانية الأخير الاعتراف رسميا بدولة فلسطين وجهودها المستمرة لتشجيع الدول الأخرى على التقدم في هذا الاتجاه والمضي قدما في تنفيذ حل الدولتين.

بدوره، أشاد خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا، بجهود قطر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار من خلال الوساطة وذلك استجابة لحالة الطوارئ الإنسانية المستمرة في غزة، وجهود الدوحة لاستئناف تبادل المعتقلين والأسرى.