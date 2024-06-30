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تحذيرات من هطول أمطار غزيرة على نيودلهي

أرشيفية
30 يونيو 2024 10:48

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية في الهند، اليوم الأحد، من هطول أمطار غزيرة على العاصمة الهندية نيودلهي اليوم وغداً الاثنين، حيث أصدرت تحذيراً باللون البرتقالي، وذلك في الوقت الذي مازال يتعافى فيه سكان دلهي من تداعيات هطول أمطار قياسية الجمعة.

وذكرت شبكة " ان دي تي في " أنه وفقاً لنظام التحذير بالألوان الذي تعمل به هيئة الأرصاد، فإن التحذير باللون البرتقالي يطلب من المواطنين الاستعداد لهطول أمطار غزيرة.

وقد أسفر هطول الأمطار الموسمية في دلهي عن تراكم المياه في عدة مناطق منخفضة، كما أودى بحياة 11 شخصاً.
وقد استقبلت دلهي أمطاراً بلغ منسوبها 228.1 مليميتر الجمعة- فيما تعد أعلى كمية أمطار تهطل على دلهي في يوم واحد خلال شهر يونيو منذ 1936.

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المصدر: وكالات
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