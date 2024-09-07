الأحد 8 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

استمرار الحرائق على الناقلة سونيون قبالة اليمن

استمرار تصاعد الدخان والنيران على متن الناقلة سونيون قبالة ساحل الحديدة (أ ف ب)
8 سبتمبر 2024 01:31

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: ملتزمون بالعمل مع الشركاء لتخفيف معاناة الشعب السوداني
آلاف الفرنسيين يحتجون على تعيين بارنييه رئيساً للحكومة

أظهرت صور جوية التقطتها طائرة أميركية مسيّرة، أمس، استمرار الحرائق على الناقلة «سونيون»، التي استهدفها الحوثيون، الشهر الماضي، قبالة اليمن في البحر الأحمر، وتحمل مليون برميل من النفط الخام، وسط تحذيرات من كارثة بيئية ستنتج عن تسرب النفط منها.
وأوضحت وكالة «أسوشييتد برس» أن المشاهد التقطتها طائرة من دون طيار أميركية تظهر ناقلة نفط تحترق في البحر الأحمر. واستهدفت جماعة الحوثي الناقلة بالقذائف ونيران الأسلحة، فيما فشلت حتى الآن جهود إنقاذ الناقلة النفطية.
والأسبوع الماضي، أفادت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية «أسبيدس»، بأن الشركات الساعية لإنقاذ ناقلة النفط سونيون في البحر الأحمر تدرس خيارات أخرى بعد اعتبار عملية القطر غير آمنة. وقالت أسبيدس إنها ستوفر الحماية للقاطرات التي ستشارك في عملية الإنقاذ.
وأضافت في منشور على منصة «إكس»: «خلصت الشركات الخاصة المشاركة في عملية الإنقاذ إلى أن الظروف غير مواتية لإجراء عملية القطر ومن غير الآمن المضي قدماً فيها، وتبحث الشركات الخاصة الآن عن حلول بديلة». وفي حال حدوث تسرب نفطي فقد يكون من بين الأكبر من نوعه في التاريخ المسجل، وقد يتسبب في كارثة بيئية في منطقة يصعب دخولها. وقال مصدر مطلع: «العملية لا تزال جارية وتحتاج إلى تقييمات مستمرة، سيستغرق الأمر بعض الوقت»، مضيفاً أن الظروف غير مواتية.
وأحجمت شركة دلتا تانكرز المشغلة للناقلة ومقرها اليونان عن التعقيب عن الأمر، مشيرة إلى البيان الصادر من أسبيدس. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن إعادة تقييم الخطة كانت ضرورية بسبب المخاطر العالية المرتبطة بعملية الإنقاذ، والتي وصفها أحد المصادر بأنها بمثابة «عملية جراحية». وقال آخر، إنه جرى الاستخفاف بالمخاطر في البداية، وإن هناك حاجة إلى مزيد من الموارد الفنية وطواقم العمل.
وتم إجلاء طاقم السفينة «سونيون» المؤلف من 23 فلبينياً وروسيين في اليوم التالي للهجوم من قبل فرقاطة فرنسية مشاركة في المهمة الأوروبية.

اليمن
البحر الأحمر
الحرائق
النفط
الحوثي
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي
اليوم 16:47
مترو دبي
علوم الدار
افتتحه محمد بن راشد في 9/9/2009.. نحو 2.4 مليار راكب نقلهم مترو دبي على مدار 15 عاماً
اليوم 18:40
ديشامب ينتظر «أفضل أداء» من مبابي
الرياضة
ديشامب ينتظر «أفضل أداء» من مبابي
اليوم 19:19
الإصابة تبعد بن ناصر عن الجزائر أمام ليبيريا
الرياضة
الإصابة تبعد بن ناصر عن الجزائر أمام ليبيريا
اليوم 19:17
دي بروين يتطلع إلى كسر عقدة بلجيكا أمام فرنسا
الرياضة
دي بروين يتطلع إلى كسر عقدة بلجيكا أمام فرنسا
اليوم 19:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©