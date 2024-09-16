أميركا تسعى لتقديم مقترح معدل لوقف إطلاق النار في غزة

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، إن واشنطن تواصل الحوار مع الشركاء في المنطقة من أجل تقديم مقترح معدل بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويقول مسؤولون، منذ أسابيع، إنه سيجري قريبا طرح مقترح جديد.

وقال ميلر لصحفيين إن واشنطن تعمل مع الوسطاء على ما سيحتويه المقترح وضمان أن "يدفع المقترح الأطراف إلى اتفاق نهائي".

وأضاف "ليس لدي جدول زمني سوى القول إننا نعمل على عجل لتطوير هذ المقترح".

ولم تنجح محادثات استمرت شهورا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي دخلت الآن شهرها الثاني عشر.

ويقول مسؤولون أميركيون إنه جرى التوافق على معظم بنود الاتفاق لكن المفاوضات لا تزال جارية للتغلب على عقبتين رئيسيتين وتفاصيل مبادلة الرهائن بسجناء فلسطينيين في سجون إسرائيلية.