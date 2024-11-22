بوتين يعلّق على إطلاق صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي الجديد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا ستواصل اختبار الصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي الجديد الذي أطلقته على أوكرانيا، أمس الخميس، وإنها ستبدأ خطوط إنتاج للمنظومة الجديدة.

وأضاف بوتين، في تصريحات نقلها التلفزيون، أن الصاروخ لا يمكن لأي شيء اعتراضه.

وتابع "سأضيف أنه لا يوجد إجراء مضاد لمثل هذا الصاروخ ولا توجد وسيلة لاعتراضه في العالم اليوم. وسأؤكد مرة أخرى أننا سنواصل اختبار هذه المنظومة الأحدث. من الضروري تأسيس خطوط إنتاج".

وأمر الرئيس الروسي بإنتاج كمية كبيرة من الصاروخ البالستي الجديد فرط الصوتي أوريشنيك ومواصلة اختباره في الأوضاع القتالية، وذلك بعد استخدامه لضرب أوكرانيا.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين بث التلفزيون وقائعه "سنواصل هذه الاختبارات، وخصوصا في الأوضاع القتالية، بحسب تطور الوضع وطبيعة التهديدات التي تستهدف أمن روسيا".

بوتين يجتمع مع كبار القادة العسكريين

وأطلقت روسيا صاروخا بالستيا فرط صوتي على منطقة دنيبرو في وقت مبكر الخميس.

وأمر بوتين بإنتاج الصاروخ، الذي يحلق بسرعة 10 ماخ - أي 10 أضعاف سرعة الصوت - بشكل تسلسلي.

وأضاف أن روسيا تطور أنظمة متقدمة مماثلة.

وتابع "نحن بحاجة إلى البدء بالإنتاج التسلسلي. القرار (...) اتخذ فعليا"، مشيدا ب"القوة الخاصة لهذا السلاح".

وأضاف "نظام الأسلحة الذي تم اختباره أمس هو ضمانة أخرى صادقة لوحدة أراضي روسيا وسيادتها".

وبحسب بوتين فإنه لا يوجد دولة اخرى في العالم تملك تكنولوجيا صواريخ مماثلة. ولكنه أقر بأن دولا أخرى ستطورها قريبا.

وتابع "سيكون ذلك غدا، بعد عام أو عامين. ولكن لدينا هذا النظام الآن. وهذا مهم".

وأعلن الرئيس الروسي أن إطلاق الصاروخ "أوريشنيك" كان ردا مباشرا على استخدام قوات كييف للصواريخ التي زودتها بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد الأراضي الروسية لأول مرة.