تعاون سعودي عراقي يجهض تهريب شحنة ضخمة من المخدرات

نجحت المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، في إحباط محاولة تهريب 7 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وذلك بفضل التنسيق الأمني المشترك بين وزارة الداخلية السعودية ونظيرتها العراقية.

وقال العقيد طلال بن عبد المحسن بن شلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، إن العملية جاءت بعد متابعة أمنية استباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات.

وأضاف المتحدث أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة قدمت معلومات للجهاز النظير في العراق، مما أسفر عن إحباط وزارة الداخلية العراقية الأقراص المخدرة التي كانت مخبأة في شحنة بضائع ألعاب أطفال وطاولات لِكيّ الملابس.

ونوه المتحدث الأمني بالتعاون الإيجابي مع الجهة النظيرة في العراق في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية في إنتاج وتهريب المخدرات، والتصدي لها بالتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة.