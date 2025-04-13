الأحد 13 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزير الطاقة السعودي ووزير الطاقة الأميركي يبحثان تعزيز التعاون

وزير الطاقة السعودي يستقبل وزير الطاقة الأميركي
13 ابريل 2025 20:04

اجتمع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة السعودي في مدينة الرياض، اليوم، مع معالي وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية كريس رايت، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) "تناول الاجتماع بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في عدد من مجالات قطاع الطاقة، بما يشمل البترول والغاز والصناعات البتروكيميائية وإدارة الكربون وتقنيات الهيدروجين والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إلى جانب الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والابتكار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وأضافت الوكالة "أكد الجانبان، خلال الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين؛ بما يسهم في تعزيز جهود التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة وكفاءة".

أخبار ذات صلة
«ألعاب القوى» يشارك في البطولة الآسيوية بالسعودية
رونالدو يساوي 850 مليون يورو!
المصدر: وكالات
كريس رايت
الطاقة
عبد العزيز بن سلمان
السعودية
وزير الطاقة
آخر الأخبار
محمد بن راشد يحضر أفراح بن غدير وملهوف والمقعودي
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح بن غدير وملهوف والمقعودي
اليوم 21:47
نيوكاسل يستعرض أمام مانشستر يونايتد بـ «رباعية»
الرياضة
نيوكاسل يستعرض أمام مانشستر يونايتد بـ «رباعية»
اليوم 21:41
أوليجي نجيما يحتفل بانتخابه رئيسا للغابون
الأخبار العالمية
انتخاب أوليجي نجيما رئيسا للغابون
اليوم 21:28
القمة العالمية للعدالة والحب والسلام تختتم في دبي بإعلان ميثاق
القمة العالمية للعدالة والحب والسلام تختتم في دبي بإعلان ميثاق
اليوم 21:14
بياستري بطل «جائزة البحرين»
الرياضة
بياستري بطل «جائزة البحرين»
اليوم 20:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©