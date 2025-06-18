إسرائيل: قصف 1100 هدف داخل إيران منذ بدء الهجمات

عواصم (الاتحاد، وكالات)



هزت انفجارات قوية العاصمة الإيرانية طهران وسط تصاعد الدخان من المنطقة، في سادس أيام الحرب بين إسرائيل وإيران، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة شن غاراته على مواقع عدة.

ودوت انفجارات قوية جديدة في شرق طهران، أمس، فيما أفادت مصادر إعلامية بسماع عدة انفجارات في تلك المنطقة، وتفعيل الدفاعات الجوية فيها.

وأضافت مصادر إيرانية أن انفجاراً وقع أيضاً في شمال طهران، وشهدت المنطقة إغلاقاً جزئياً لإحدى الطرق الرئيسة.

وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مواقع جديدة في مدينة كرج في محافظة البرز وكذلك في طهران، وذكرت أن أعمدة الدخان تصاعدت فوق الأحياء الشرقية من العاصمة الإيرانية.

وأفاد متحدث عسكري إسرائيلي، أمس، بأن القوات الإسرائيلية نفذت مئات الطلعات الجوية قصفت خلالها أكثر من 1100 هدف داخل إيران، منذ بدء الهجمات يوم الجمعة الماضي، في حين أفادت منظمة حقوقية إيرانية بمقتل ما يقرب من 600 شخص.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، إيفي ديفرين: «لقد وجهنا ضربات شديدة لعناصر إيرانية، مما أدى إلى دفعهم للتراجع نحو وسط إيران، وهم يركزون الآن جهودهم على إطلاق الصواريخ من منطقة أصفهان».

وأشار إلى أن «إيران تطلق يومياً صواريخ باتجاه إسرائيل على شكل موجات»، مشيراً إلى أنه تم إطلاق نحو 30 صاروخاً بالستياً في موجتين أمس الأول، وأكد أن معظمها جرى اعتراضه، ولم تقع أي إصابات في إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس، تدمير مقر الأمن الداخلي الإيراني بغارات جوية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب تتوقع أن تستكمل هجومها على جميع الأهداف النووية التي رصدتها في إيران خلال أسبوع أو أسبوعين.

وقالت الإذاعة: «يُقدّر الجيش الإسرائيلي أنه في غضون أسبوع تقريباً سيكون من الممكن إكمال الهجوم الذي بدأ فجر الجمعة على جميع الأهداف النووية المُعدّة للحملة».

وذكرت أن «الهجوم يشمل بنك الأهداف من ثلاثة أنواع وهي المنشآت النووية، والصواريخ البالستية، ومنظومات الدفاع الجوي الإيرانية».

سياسياً، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إنه لا يزال يفكر في توجيه ضربة عسكرية أميركية إلى المواقع النووية الإيرانية، مشيراً إلى أنه قدم لطهران ما وصفه بـ«الإنذار الأخير».

وذكر ترامب في حديثه للصحافيين بالبيت الأبيض: «قد أفعلها، وقد لا أفعلها، لا أحد يعلم ماذا سأفعل، وإيران تواجه مشاكل كثيرة، وهم يريدون التفاوض»، معتبراً أن «هناك فرقاً كبيراً بين ما يحصل الآن وما حصل قبل أسبوع».

وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي توعّد، في وقت سابق أمس، الولايات المتحدة بأنه حال شنت هجمات على إيران ستكون «عواقبه وخيمة لا يمكن إصلاحها»، مشدداً على أن طهران «لن تستسلم».

وأضاف خامنئي: إن «على واشنطن أن تعلم أننا لن نستسلم، وأن أي هجوم أميركي ستكون عواقبه وخيمة لا يمكن إصلاحها».