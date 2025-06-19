أمطار غزيرة في البرازيل تخلف ضحايا وأضراراً

تسببت الأمطار الغزيرة في مقتل شخصين على الأقل في ولاية "ريو جراندي دو سول" جنوبي البرازيل، وذلك بعد مرور أكثر من عام على فيضانات تاريخية ضربت المنطقة نفسها.

واضطر أكثر من ألفي شخص إلى مغادرة منازلهم، كما أدت الأمطار إلى انقطاع الكهرباء، وانهيارات أرضية، وانجراف طرق، وانهيار جسور في أنحاء الولاية.

وقال "إدواردو لايتي" حاكم الولاية عبر منصة "إكس" إن بعض المناطق شهدت هطول أكثر من 350 مليمترًا من الأمطار منذ عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت العديد من المناطق المتضررة الآن قد تعرضت لأضرار جسيمة خلال فيضانات مايو من العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.