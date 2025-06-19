الجمعة 20 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أمطار غزيرة في البرازيل تخلف ضحايا وأضراراً

أمطار غزيرة في البرازيل (أرشيفية)
19 يونيو 2025 11:37

تسببت الأمطار الغزيرة في مقتل شخصين على الأقل في ولاية "ريو جراندي دو سول" جنوبي البرازيل، وذلك بعد مرور أكثر من عام على فيضانات تاريخية ضربت المنطقة نفسها.
واضطر أكثر من ألفي شخص إلى مغادرة منازلهم، كما أدت الأمطار إلى انقطاع الكهرباء، وانهيارات أرضية، وانجراف طرق، وانهيار جسور في أنحاء الولاية.
وقال "إدواردو لايتي" حاكم الولاية عبر منصة "إكس" إن بعض المناطق شهدت هطول أكثر من 350 مليمترًا من الأمطار منذ عطلة نهاية الأسبوع.
وكانت العديد من المناطق المتضررة الآن قد تعرضت لأضرار جسيمة خلال فيضانات مايو من العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.

أخبار ذات صلة
قتلى جراء الأمطار في ولاية غوجارات الهندية
الإعصار «إريك» يهدد جنوب المكسيك بالفيضانات
المصدر: وكالات
البرازيل
فيضانات
آخر الأخبار
إنريكي عن الخسارة من بوتافوجو: هذا حال البطولات القصيرة!
الرياضة
إنريكي عن الخسارة من بوتافوجو: هذا حال البطولات القصيرة!
اليوم 09:16
بوبليك يبدد أمل سينر في الدفاع عن لقب «هاله للتنس»
الرياضة
بوبليك يبدد أمل سينر في الدفاع عن لقب «هاله للتنس»
اليوم 09:13
9 أهداف تفصله عن «القياسي».. ميسي يطارد قمة الركلات الحرة
الرياضة
9 أهداف تفصله عن «القياسي».. ميسي يطارد قمة الركلات الحرة
اليوم 09:09
ملامح الجولة الـ2.. سقوط سان جيرمان ورقم سلبي للأهلي وميسي يسجل
الرياضة
ملامح الجولة الـ2.. سقوط سان جيرمان ورقم سلبي للأهلي وميسي يسجل
اليوم 09:02
مونديال الأندية.. ماريسكا يجدد الثقة في مودريك رغم الإيقاف
الرياضة
مونديال الأندية.. ماريسكا يجدد الثقة في مودريك رغم الإيقاف
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©