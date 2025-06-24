الأربعاء 25 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جندي كونغولي يقتل 3 من زملائه خلال مشاجرة

جنود من جيش الكونغو الديمقراطية (أرشيفية)
24 يونيو 2025 23:56

بوكافو (وكالات)

قال مسؤولون محليون، أمس، إن جندياً كونغوليا أطلق النار وقتل اثنين من زملائه بينما توفي جندي ثالث متأثراً بإصابات خطيرة خلال مشاجرة في شرق البلاد أسفرت عن إصابة آخرين.

وكان الجنود في بلدة مونجازي في إقليم شمال كيفو، القريبة من خط المواجهة في قتال الجيش ضد متمردي حركة «ام 23»، يتسلمون رواتبهم عندما تصاعد جدال ليتحول إلى مشاجرة عنيفة في وقت متأخر من مساء الاثنين، حسبما أفاد فيستون ميسونا تاباشيلي، رئيس المجتمع المدني في المنطقة.

وقال الميجور نيستور مافوديسا، المتحدث الرسمي باسم الجيش الكونغولي، إن ثمانية جنود مصابين يتلقون العلاج، مضيفاً أنه ستتم معاقبة المتورطين في المشاجرة. وقال مافوديسا: «تم اعتقال الجناة وهم قيد الاحتجاز»، وحث السكان المحليين على «القيام بأعمالهم بحرية».

أخبار ذات صلة
ارتفاع عدد قتلى إطلاق نار داخل مخيمات مهاجرين في فرنسا
النمسا تتخذ إجراء بشأن الأسلحة بعد إطلاق نار في مدرسة
الكونغو الديمقراطية
الجيش الكونجولي
إطلاق نار
كيفو
حركة ام 23
آخر الأخبار
أتلتيكو مدريد يغادر مونديال الأندية بملايين الدولارات!
الرياضة
أتلتيكو مدريد يغادر مونديال الأندية بملايين الدولارات!
اليوم 12:00
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
الرياضة
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
اليوم 11:40
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
اليوم 11:26
أرشيفية
الأخبار العالمية
إدارة الطيران الفدرالية تكشف نتائج التحقيق في حادث طائرة "آلاسكا إيرلاينز"
اليوم 11:23
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
الرياضة
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©