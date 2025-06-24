جندي كونغولي يقتل 3 من زملائه خلال مشاجرة

بوكافو (وكالات)



قال مسؤولون محليون، أمس، إن جندياً كونغوليا أطلق النار وقتل اثنين من زملائه بينما توفي جندي ثالث متأثراً بإصابات خطيرة خلال مشاجرة في شرق البلاد أسفرت عن إصابة آخرين.



وكان الجنود في بلدة مونجازي في إقليم شمال كيفو، القريبة من خط المواجهة في قتال الجيش ضد متمردي حركة «ام 23»، يتسلمون رواتبهم عندما تصاعد جدال ليتحول إلى مشاجرة عنيفة في وقت متأخر من مساء الاثنين، حسبما أفاد فيستون ميسونا تاباشيلي، رئيس المجتمع المدني في المنطقة.



وقال الميجور نيستور مافوديسا، المتحدث الرسمي باسم الجيش الكونغولي، إن ثمانية جنود مصابين يتلقون العلاج، مضيفاً أنه ستتم معاقبة المتورطين في المشاجرة. وقال مافوديسا: «تم اعتقال الجناة وهم قيد الاحتجاز»، وحث السكان المحليين على «القيام بأعمالهم بحرية».