الأربعاء 13 أغسطس 2025
الأخبار العالمية

تقدّم روسي سريع على خط الجبهة في شرق أوكرانيا

13 أغسطس 2025 02:35

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

تقدّمت القوات الروسية بشكل سريع في جزء ضيّق ولكنه مهم من خط الجبهة في شرق أوكرانيا، بحسب ما أفادت كييف ومحللون أمس، قبل أيام على الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسي والأميركي.
وأفاد الجيش الأوكراني في بيان عن معارك في محيط قرية كوشيريف يار في منطقة دونيتسك، مؤكداً بأن روسيا حققت مكاسب جديدة وسريعة.
وأظهرت مدونة «ديب ستيت» الأوكرانية التي تعد على ارتباط وثيق مع الجيش، بأن روسيا تقدّمت نحو 10 كيلومترات خلال يومين تقريباً.
وبات الممر الذي يبدو أنه وقع تحت السيطرة الروسية يهدد بلدة دوبروبيليا للتعدين التي يفر منها المدنيون وتتعرّض لهجمات متكررة من المسيّرات الروسية. كما يهدد بلدة كوستيانتينيفكا، إحدى آخر المناطق الحضرية الكبيرة التي ما زالت تحت سيطرة أوكرانيا في منطقة دونيتسك.
وذكرت الشرطة الأوكرانية بأن الهجمات الروسية في الساعات الأخيرة أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 بجروح، بينهم طفل.
وفي السياق، قال جهاز الأمن الأوكراني أمس، إن طائرات مسيرة تابعة له قصفت مبنى يحتوي على طائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى في منطقة تتارستان الروسية على بعد 1300 كيلومتر من أوكرانيا.
وذكر الجهاز أن هذا هو الهجوم الثاني من نوعه خلال 4 أيام، وأن مقاطع فيديو صورها سكان محليون هناك تؤكد استهداف المنشأة.

