الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يهدد بإرسال الحرس الوطني إلى شيكاغو

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
7 سبتمبر 2025 10:24

ضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعوده بإرسال الحرس الوطني وعناصر الهجرة إلى شيكاغو من خلال نشر صورة ساخرة من فيلم "نهاية العالم الآن" تصور كرة لهب تحلق فوق ثاني أكبر مدينة في البلاد بينما تقترب المروحيات.

وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال): "أحب رائحة عمليات الترحيل في الصباح". "شيكاغو على وشك أن تعرف لماذا تسمى وزارة الحرب".

ووقع ترامب يوم الجمعة أمراً تنفيذياً يسعى إلى إعادة تسمية وزارة الدفاع بـ "وزارة الحرب"، وذلك بعد أشهر من حملته الانتخابية للترشح لجائزة نوبل للسلام. ويتطلب تغيير الاسم موافقة الكونجرس.

 

أخبار ذات صلة
ترامب يهدد بفرض عقوبات على روسيا
ترامب يوقع على تسهيلات جمركية لبعض الدول
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
شيكاغو
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©