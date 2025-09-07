ترامب يهدد بإرسال الحرس الوطني إلى شيكاغو

ضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعوده بإرسال الحرس الوطني وعناصر الهجرة إلى شيكاغو من خلال نشر صورة ساخرة من فيلم "نهاية العالم الآن" تصور كرة لهب تحلق فوق ثاني أكبر مدينة في البلاد بينما تقترب المروحيات.



وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال): "أحب رائحة عمليات الترحيل في الصباح". "شيكاغو على وشك أن تعرف لماذا تسمى وزارة الحرب".



ووقع ترامب يوم الجمعة أمراً تنفيذياً يسعى إلى إعادة تسمية وزارة الدفاع بـ "وزارة الحرب"، وذلك بعد أشهر من حملته الانتخابية للترشح لجائزة نوبل للسلام. ويتطلب تغيير الاسم موافقة الكونجرس.



