الأخبار العالمية

كييف تتهم موسكو بتكثيف هجماتها على «السكك الحديدية»

عربة قطار محترقة إثر هجوم روسي بطائرة مسيرة في أوكرانيا (أ ف ب)
5 أكتوبر 2025 01:17

كييف (وكالات) 

اتهم رئيس السكك الحديدية الأوكرانية، أمس، روسيا بتكثيف قصفها للشبكة، فيما أسفر هجوم بمسيرات على محطة قطار في شمال أوكرانيا عن مقتل شخص على الأقل. وقال أوليكساندر بيرتسوفسكي، رئيس شركة اوكرزالزنيتسيا، خلال مؤتمر صحفي في كييف: «نشهد بوضوح تكثيفاً للهجمات الروسية على البنية التحتية للسكك الحديدية»، مشيراً إلى «40 هجوماً كبيراً» على شبكة السكك الحديدية منذ أغسطس.
ولفت إلى أن التحسين التقني للمسيرات الروسية يتيح لها الآن ضرب أهداف بدقة عالية ضمن دائرة يصل قطرها إلى 100 كيلومتر، مشيراً إلى غارات بطائرات مسيرة استهدفت «محطات قطارات ومحطات كهرباء فرعية ومستودعات قاطرات» إلى جانب ضربات على منشآت الطاقة.
وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، إصابة ما لا يقل عن 30 شخصاً إثر هجوم روسي بمسيرة على محطة قطارات في شوستكا في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا.
واستهدفت القوات الروسية مراراً البنى التحتية للسكك الحديدية منذ بدء النزاع في فبراير 2022.
وكتب زيلينسكي على منصة «إكس»: «علمنا في الوقت الحاضر بسقوط ما لا يقل عن ثلاثين جريحاً» بين ركاب وموظفين في السكك الحديدية، مرفقاً المنشور بمقطع فيديو يظهر عربة قطار مشتعلة ومحطمة، متابعاً: «لا يمكن أن يجهل الروس أنهم يضربون مدنيين». ويبعد الموقع المستهدف حوالى خمسين كلم من الحدود الروسية. كما أدت موجة من الهجمات الليلية الروسية، إلى انقطاع الكهرباء عن حوالى خمسين ألف منزل في منطقة تشرنيغيف في شمال أوكرانيا.
في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف مصفاة نفط مهمة في منطقة لينينغراد بشمال غرب روسيا. وتوعدت كييف بتكثيف هجماتها بالمسيرات البعيدة المدى على منشآت الطاقة الروسية، معتبرة ذلك رداً مشروعاً على الهجمات الروسية اليومية على مدنها ومنشآت الكهرباء.
وفي سياق آخر، تسبب رصد طائرات مسيرة خلال الليل فوق مطار ميونيخ بألمانيا، في إلغاء وتحويل مسار عشرات الرحلات الجوية عشية عطلة وطنية، مما أدى لاضطراب سفر ثلاثة آلاف فرد ودفع المسؤولين إلى التعهد باتخاذ إجراءات جديدة صارمة تسمح بإسقاط الطائرات المسيرة.
والواقعة هي الأحدث في سلسلة من الحوادث المماثلة التي هزت قطاع الطيران في أوروبا، مما أثار مخاوف بشأن هجمات متعددة الأساليب تنفذها جهات مجهولة على حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، ربما بإيعاز من روسيا، فيما نفى الكرملين تورطه في هذه الحوادث.
وقال مطار ميونيخ إن طائرات مسيرة جرى رصدها مساء أمس، أجبرت مسؤولي مراقبة الحركة الجوية على تعليق العمليات، مما أدى إلى إلغاء 17 رحلة جوية واضطراب حركة سفر ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص. وذكر المطار أنه حول 15 رحلة قادمة إلى وجهات أخرى في المنطقة.
وكتب ماركوس سودر، رئيس وزراء بافاريا، وعاصمتها ميونيخ، على منصات التواصل الاجتماعي: «لا بد من منح الشرطة صلاحية إسقاط الطائرات المسيرة»، ووعد بإصدار تشريع طوارئ على مستوى الولاية يسمح بذلك، مضيفاً: «ينبغي أن نفرض سيادتنا على مجالنا الجوي».
وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة بيلد، إن الطائرات المسيرة رُصدت في وقت متأخر من مساء أمس فوق المطار، مضيفاً أنه بسبب الظلام، لم يتسن تحديد حجم ونوع المسيرات.

