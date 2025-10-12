الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

انتخابات رئاسية في الكاميرون.. والرئيس بيا الأوفر حظا

الرئيس الكاميروني بول بيا يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة
12 أكتوبر 2025 17:32

يدلي الناخبون في الكاميرون بأصواتهم، اليوم الأحد، في استحقاق رئاسي يعتبر فيه الرئيس بول بيا، المرشح الأوفر حظا.
يتنافس بيا مع 11 مرشحا، من بينهم وزيره السابق عيسى تشيروما باكاري.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (07,00 بتوقيت غرينتش) على أن تغلق الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، علما أن عملية الاقتراع تجري في جولة واحدة.
وأمام المجلس الدستوري مهلة حتى 26 تأكتوبر الجاري لإعلان النتائج النهائية. في 2018، أُعلنت النتائج بعد 15 يوما من الانتخابات.
والثلاثاء، بدا بول بيا الذي لم يظهر علنا منذ مايو، في صحة جيدة، خلال حضوره تجمعا انتخابيا في ماروا (شمال) الاستراتيجية التي تضم أكثر من 1,2 مليون ناخب، أي ما يمثل ثاني أكبر عدد للأصوات في البلاد.
ياتي ذلك فيما تعدد الأحد ظهور منافسيه الذين تعهدوا بطي صفحة حكمه.
مساء الخميس، نظّم منافسه الرئيسي عيسى تشيروما باكاري، الذي غادر الحكومة في يونيو وانضم إلى المعارضة بعد 20 عاما امضاها في كنف الرئاسة، بدوره تجمعا انتخابيا في ماروا.

