الكرملين يعلّق على إلغاء قمة بين بوتين وترامب

نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن حل الأزمة الحالية في أوكرانيا يتطلب عملا دبلوماسيا دؤوبا.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات نُشرت اليوم الأحد، أن حل هذا النزاع يتطلب أكثر من مجرد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن عقد اجتماع عاجل بين الرئيسين أمر ممكن، لكن لا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي.

وأكد أن عقد اجتماع عاجل بين الرئيسين "أمر ممكن من الناحية الافتراضية، ولكن في الوقت الراهن لا توجد ضرورة له".

واشار بيسكوف إلى أن تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب عملا دؤوبا الآن.