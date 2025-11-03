الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تقتلع 49 ألف شجرة في الضفة الغربية

مستوطنون يستخدمون جرافات لشق طريق في قرية المغير (أرشيفية)
4 نوفمبر 2025 02:24

رام الله (الاتحاد)

أصدرت السلطات الإسرائيلية، أمس، قراراً عسكرياً يقضي باقتلاع أشجار من أراضي قريتين غرب رام الله بالضفة الغربية.
ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، ينص القرار على «إزالة واقتلاع الأشجار من مناطق الوجه الغربي وجبل الريسن في راس كركر، والعوريد في كفر نعمة لأغراض عسكرية، وتبلغ مساحة الأرض المستهدفة نحو 15 دونماً».
وفي السياق، قال مسؤول فلسطيني محلي، أمس، إن مستوطنين إسرائيليين حرثوا أراضي تعود ملكيتها لسكان بلدة «إذنا» جنوبي الضفة الغربية تمهيداً للاستيلاء عليها.
وأفاد جابر طميزي، رئيس بلدية «إذنا»، بأن مستوطنين قاموا بحراثة مئات الأراضي الزراعية المملوكة لسكان البلدة تمهيداً للاستيلاء عليها.
وبين أن «عشرات السكان الفلسطينيين وصلوا إلى الموقع، غير أن المستوطنين، وبمساندة من الجيش الإسرائيلي طردوهم من الموقع، مستخدمين قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت».

أخبار ذات صلة
«اجتماع اسطنبول» يدعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: 90% من سكان غزة يعانون سوء التغذية
فلسطين
رام الله
إسرائيل
الضفة الغربية
آخر الأخبار
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
التعليم والمعرفة
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
اليوم 13:59
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©