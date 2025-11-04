عون: إجماع وطني على خيار  التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال

بيروت (الاتحاد)



أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أمس، أن خيار التفاوض الذي دعا إليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب هو «خيار وطني لبناني جامع لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يحدد موقفه بعد ويستمر في اعتداءاته».

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال عون لمساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فلكونر في القصر الجمهوري عقب زيارة الأخير للجنوب اللبناني، حيث عاين المواقع التي انتشر فيها الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» ومشروع إقامة أبراج المراقبة على الحدود اللبنانية الجنوبية الذي تنفذه بريطانيا. وأضافت أن «الرئيس عون أكد قيام الجيش اللبناني بدوره كاملاً منذ انتشاره في جنوب الليطاني على أثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي»، مشيراً إلى عدم استكمال هذا الانتشار بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي لبنان وعدم التزامه بالاتفاق.

كما أكد عون أن «الجيش اللبناني ينفذ الخطة التي وضعها لتحقيق حصرية السلاح»، مشيراً إلى أن «استمرار الاحتلال يعرقل إنجاز المرحلة الأولى من الخطة للانتقال إلى المراحل الأخرى».