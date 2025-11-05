سويسرا تعلن حزمة إجراءات فورية لدعم خطة السلام في غزة

جنيف (الاتحاد)



أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، أمس، حزمة من الإجراءات الفورية لدعم خطة السلام الأميركية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدةً التزامها بدعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب، وتعزيز مسار السلام الدائم في المنطقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات تشمل تقديم الخبرات التقنية في مجالات القانون الدولي الإنساني ونزع السلاح وإزالة الألغام، إضافة إلى تعزيز المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان القطاع، ودعم السلطة الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة السويسرية وافقت على تخصيص 20 مليون فرنك سويسري إضافي (نحو 24.6 مليون دولار) لتنفيذ هذه الإجراءات، مضيفاً أن نصف المبلغ خصص للمساعدات الإنسانية العاجلة عبر المنظمات الدولية، بينها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني عبر الصليب الأحمر السويسري.

وحذر من أن المساعدات الإنسانية لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان حتى بعد إيقاف إطلاق النار، مؤكداً دعم سويسرا لإعادة فتح الممر الإنساني الأردني باعتباره ضرورياً لإيصال المساعدات إلى غزة. وأضاف أن الحكومة السويسرية تعتزم إرسال 4 خبراء سويسريين إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة للمساعدة في متابعة تنفيذ خطة السلام. ووفق البيان أعربت الوزارة أيضاً عن عزمها دعم إصلاحات السلطة الفلسطينية، لا سيما في المجالات القضائية والإدارية والسياسية من أجل ترسيخ أسس الدولة الفلسطينية المستقبلية.