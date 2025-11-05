مستوطنون يقتلعون ويحطمون مئات الأشجار شمالي الضفة

رام الله (الاتحاد)



قال مسؤول محلي فلسطيني، أمس، إن «مستوطنين إسرائيليين نفذوا جريمة بحق أراضي بلدة قريوت شمالي الضفة الغربية المحتلة، باقتلاعهم وتحطيمهم مئات أشجار الزيتون».

وأفاد يوسف صادق الحاج محمد، القائم بأعمال رئيس مجلس محلي «قريوت»، بأن إسرائيل سمحت لمزارعين فلسطينيين بالبلدة بالوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون بعد عامين من منعهم الوصول إليها.

وأكد أن المزارعين الفلسطينيين فوجئوا باقتلاع وتكسير مئات أشجار الزيتون.

وبيّن أن الجهات المختصة نسّقت مع الجانب الإسرائيلي للسماح بالوصول إلى تلك الأراضي الواقعة في الجهة الشرقية من البلدة. وتابع: «وصلنا الموقع وإذ بمئات الأشجار تم اقتلاعها أو قطعها في جريمة نفّذت من قبل مستوطنين إسرائيليين، وعلى الحال ذاتها، وجدت الأراضي في الجهة الغربية من البلدة، بعد أن سمح لهم أصحابها الأربعاء الماضي بالوصول إليها»، وفق المسؤول الفلسطيني. وذكر أن إسرائيل منعت أهالي البلدة من الوصول إلى أكثر من 90% من أراضيهم منذ 7 أكتوبر 2023.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفّذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 766 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية خلال أكتوبر الماضي.