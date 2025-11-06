الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الرئيس الفلبيني يعلن حالة كارثة وطنية جراء الإعصار كالمايغي

الرئيس الفلبيني يعلن حالة كارثة وطنية جراء الإعصار كالمايغي
6 نوفمبر 2025 08:22

أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند روموالديز ماركوس، حالة كارثة وطنية جراء تأثير إعصار كالمايغي، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية اليوم الخميس.

واتخذ ماركوس هذا القرار نتيجة الدمار الواسع النطاق الذي تسبب فيه الإعصار، واستعدادا لتأثير إعصار فائق محتمل.

وكانت السلطات الفلبينية قالت أمس الأربعاء، إن عدد القتلى جراء الفيضانات الواسعة والدمار الذي سببه الإعصار في المنطقة الوسطى من البلاد ارتفع إلى ما لا يقل عن 114 شخصًا، بينما أبلغ عن فقدان 127 آخرين، بينهم عدد كبير في مقاطعة تضررت بشدة ولا تزال تتعافى من زلزال مميت سابق.

وأوضح نائب مدير مكتب الدفاع المدني برناردو رافائيليتو أليخاندرو، أن معظم الوفيات سُجّلت في مقاطعة سيبو وسط البلاد، التي اجتاحها الإعصار يوم الثلاثاء، متسببا في سيول مفاجئة وفيضان الأنهار والمجاري المائية.

وأفاد خبراء الأرصاد أن الإعصار كالمايغي غادر مقاطعة بالاوان الغربية متجها نحو بحر الصين الجنوبي قبل ظهر الأربعاء، وأنه يتحرك الآن باتجاه فيتنام.

المصدر: وام
الفلبين
الإعصار
