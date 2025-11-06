الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نهاية حقبة تذاكر المترو الورقية في باريس بعد 125 عاماً من الخدمة

نهاية حقبة تذاكر المترو الورقية في باريس بعد 125 عاماً من الخدمة
6 نوفمبر 2025 10:21

أعلنت شركة النقل العام في باريس عن التوقف النهائي عن بيع تذاكر المترو الورقية التقليدية، بعد استخدامها لأكثر من 125 عاماً.

ويأتي القرار ضمن عملية انتقال تدريجية نحو التذاكر الإلكترونية وبطاقات السفر الذكية، في إطار تحديث شامل لأنظمة النقل في العاصمة الفرنسية.

وانتهى بيع التذاكر الورقية رسمياً أمس الأربعاء، في خطوة تمثل المرحلة الأخيرة من تقليص نقاط بيع التذاكر الورقية. وكانت الشركة قد ألغت قبل عامين بيع "حزمة العشر تذاكر"، التي كانت تباع بسعر مخفض وتعد خياراً مفضلاً لدى السياح.

وأوضحت الشركة أن من لا يزال يحتفظ بتذاكر ورقية غير مستخدمة يمكنه استعمالها حتى العام المقبل، كما يمكنه استبدالها لاحقاً.

أخبار ذات صلة
وفاة «عميد» الأبطال الأولمبيين
سينر.. «الإنجاز المزدوج» في باريس!

وقالت الشركة إن إلغاء التذاكر الورقية، التي ظهرت لأول مرة مع افتتاح خط المترو الأول في باريس قبل 125 عاماً، يهدف إلى تقليل الأثر البيئي الناتج عن تصنيع وإعادة تدوير التذاكر الورقية، إضافة إلى تسهيل حركة الركاب وتحسين تجربة السفر عبر وسائل النقل العام.

وكانت الشركة قدرت في بداية عملية التحول أن عدد التذاكر الورقية المباعة سنوياً تجاوز 500 مليون تذكرة، كانت تنتهي غالباً في القمامة أو تلقى في الشوارع.  

المصدر: وكالات
باريس
المترو
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في منطقة الشجاعية بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
اليوم 01:29
جندي أوكراني قرب خط المواجهة في زابوريجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية
اليوم 01:29
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اليوم 01:29
وزير الخارجية المصري خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا
الأخبار العالمية
مصر: الحل السياسي الليبي - الليبي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
اليوم 01:29
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©