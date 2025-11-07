السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

54 جريحاً في انفجار بمسجد داخل مدرسة شمالي جاكرتا

عناصر أمن يقفون خارج موقع الانفجار في جاكرتا (أ ف ب)
8 نوفمبر 2025 00:59

جاكرتا (وكالات)

أخبار ذات صلة
«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير إندونيسيا لدى الدولة
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إندونيسيا ولا خطر من تسونامي

قالت الشرطة الإندونيسية، أمس، إن 54 شخصاً أصيبوا في انفجار وقع في مسجد بمدرسة ثانوية حكومية تقع داخل مجمع تابع للبحرية الإندونيسية في منطقة «كيلابا غادينغ» شمال العاصمة جاكرتا، فيما لم تحدد السلطات بعد سبب الحادث.
وقال قائد شرطة العاصمة جاكرتا اللواء آسيب إدي سوهيري في تصريح صحفي، إن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق، مشيراً إلى أن 54 شخصاً أدخلوا المستشفى بجروح تتراوح بين الطفيفة والخطيرة من بينها حروق متفاوتة الدرجات.
من جانبه، قال رئيس مكتب العلاقات العامة في البحرية الإندونيسية اللواء البحري تونغول، في تصريح صحفي، إن المصابين بينهم طلاب ومعلمون، مضيفاً «ما زلنا نجمع البيانات حول تسلسل الأحداث، وسنعلن التفاصيل فور اكتمالها».
وأظهرت القنوات الإخبارية المحلية مشاهد للطوق الأمني الذي فرضته الشرطة حول المدرسة، فيما قامت فرق تفكيك المتفجرات بتمشيط كامل للموقع تحسباً لوجود عبوات أخرى، بينما كانت سيارات الإسعاف متوقفة في المكان لنقل المصابين.

الشرطة الإندونيسية
إندونيسيا
جاكرتا
آخر الأخبار
تحت رعاية هزاع بن زايد.. الدورة الـ 16 من مهرجان العين للكتاب تعقد فعالياتها
علوم الدار
تحت رعاية هزاع بن زايد.. الدورة الـ 16 من مهرجان العين للكتاب تعقد فعالياتها
اليوم 13:39
جراحة لـ «قلب دفاع» ليل
الرياضة
جراحة لـ «قلب دفاع» ليل
اليوم 13:34
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
اليوم 13:24
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
اليوم 13:22
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
علوم الدار
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
اليوم 12:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©