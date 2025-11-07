54 جريحاً في انفجار بمسجد داخل مدرسة شمالي جاكرتا

جاكرتا (وكالات)

قالت الشرطة الإندونيسية، أمس، إن 54 شخصاً أصيبوا في انفجار وقع في مسجد بمدرسة ثانوية حكومية تقع داخل مجمع تابع للبحرية الإندونيسية في منطقة «كيلابا غادينغ» شمال العاصمة جاكرتا، فيما لم تحدد السلطات بعد سبب الحادث.

وقال قائد شرطة العاصمة جاكرتا اللواء آسيب إدي سوهيري في تصريح صحفي، إن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق، مشيراً إلى أن 54 شخصاً أدخلوا المستشفى بجروح تتراوح بين الطفيفة والخطيرة من بينها حروق متفاوتة الدرجات.

من جانبه، قال رئيس مكتب العلاقات العامة في البحرية الإندونيسية اللواء البحري تونغول، في تصريح صحفي، إن المصابين بينهم طلاب ومعلمون، مضيفاً «ما زلنا نجمع البيانات حول تسلسل الأحداث، وسنعلن التفاصيل فور اكتمالها».

وأظهرت القنوات الإخبارية المحلية مشاهد للطوق الأمني الذي فرضته الشرطة حول المدرسة، فيما قامت فرق تفكيك المتفجرات بتمشيط كامل للموقع تحسباً لوجود عبوات أخرى، بينما كانت سيارات الإسعاف متوقفة في المكان لنقل المصابين.