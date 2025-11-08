الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نيجيريا تتوعد بتكثيف العمليات العسكرية ضد الإرهابيين

جنود من الجيش النيجيري يقومون بدورية من موقع هجوم مسلح (أرشيفية)
9 نوفمبر 2025 01:15

أبوجا (وكالات) 

توعد القائد الجديد للجيش النيجيري، أمس، بتكثيف العمليات العسكرية ضد الإرهابيين في شمال شرق البلاد، وذلك بعد أيام من تحذير الرئيس الأميركي من احتمال شن عمل عسكري.
وأدرج ترامب نيجيريا الأسبوع الماضي على قائمة «الدول المثيرة للقلق بشكل خاص». 
وأدلى اللفتنانت جنرال وايدي شعيبو بتعليقاته، خلال أول زيارة عملياتية له إلى ولاية بورنو، بؤرة أعمال العنف المستمرة منذ 16 عاماً، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين.
وقال شعيبو للقوات المتمركزة في بورنو: «لن يدخر الجيش النيجيري تحت قيادتي جهداً، سنواصل هذه المعركة بطاقة متجددة وتركيز واضح وتفان مطلق لإنهاء هذا الخطر مرة واحدة وإلى الأبد».
وحث قائد الجيش الجنود على مواصلة الضغط على جماعتي بوكو حرام وولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم «داعش»، ووعد بتحسين خدمات الإمداد والتموين والرعاية والإسناد القتالي في مسعى لرفع معنويات القوات. وقال الجيش: إن زيارة شعيبو إلى المنطقة تأتي في أعقاب توجيهات من الرئيس بولا تينوبو بتكثيف جهود مكافحة الإرهاب.
وعلى الرغم من المكاسب التي حققها الجيش النيجيري في السنوات القليلة الماضية، فإن جماعتي بوكو حرام وولاية غرب أفريقيا صعدتا هذا العام من هجماتهما على القواعد العسكرية في بورنو واستهدفتا المدنيين أيضاً.

أخبار ذات صلة
ترامب يقلل من مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي
ترامب يتوقع نشر «قوة الاستقرار الدولية» في غزة قريباً
نيجيريا
الجيش النيجيري
الإرهاب
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©