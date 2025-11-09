الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسؤول: انقطاع الكهرباء في مدينة روسية إثر هجوم بمسيّرات

هجوم بطائرات مسيرة على مدينة في روسيا
9 نوفمبر 2025 16:44

قال ألكسندر جوسيف حاكم منطقة فورونيج في جنوب غرب روسيا، اليوم الأحد، إن هجوما بطائرات مسيرة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات التدفئة مؤقتا في مدينة فورونيج.
وأكد جوسيف، على تطبيق "تلغرام"، أن الهجوم على فورونيج، المركز الإداري لمنطقة فورونيج الأوسع، لم يسفر عن وقوع إصابات.
وأضاف أن أنظمة الحرب الإلكترونية عطلت عددا من الطائرات المسيرة، مما أدى إلى نشوب حريق في منشأة مرافق تم إخماده بسرعة.
وقال جوسيف إن تدابير السلامة أدت إلى تغيرات وجيزة في درجات حرارة التدفئة المركزية في بعض المنازل وإلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة قصيرة في أجزاء من المدينة، لكن الإمدادات عادت إلى طبيعتها لاحقا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت أو اعترضت 44 طائرة مسيرة خلال الليل، بما في ذلك 43 طائرة فوق منطقة بريانسك الحدودية وواحدة فوق منطقة روستوف في جنوب روسيا.

أخبار ذات صلة
الناقلات الوطنية تطلق وجهات «غير تقليدية» خلال 2025
الكرملين يرد على تصريحات بشأن التجارب النووية
المصدر: رويترز
روسيا
هجوم
طائرات مسيرة
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©