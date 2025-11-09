مسؤول: انقطاع الكهرباء في مدينة روسية إثر هجوم بمسيّرات

قال ألكسندر جوسيف حاكم منطقة فورونيج في جنوب غرب روسيا، اليوم الأحد، إن هجوما بطائرات مسيرة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات التدفئة مؤقتا في مدينة فورونيج.

وأكد جوسيف، على تطبيق "تلغرام"، أن الهجوم على فورونيج، المركز الإداري لمنطقة فورونيج الأوسع، لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأضاف أن أنظمة الحرب الإلكترونية عطلت عددا من الطائرات المسيرة، مما أدى إلى نشوب حريق في منشأة مرافق تم إخماده بسرعة.

وقال جوسيف إن تدابير السلامة أدت إلى تغيرات وجيزة في درجات حرارة التدفئة المركزية في بعض المنازل وإلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة قصيرة في أجزاء من المدينة، لكن الإمدادات عادت إلى طبيعتها لاحقا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت أو اعترضت 44 طائرة مسيرة خلال الليل، بما في ذلك 43 طائرة فوق منطقة بريانسك الحدودية وواحدة فوق منطقة روستوف في جنوب روسيا.