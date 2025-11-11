الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراقيون يترقبون نتائج الانتخابات البرلمانية

فرز الأصوات في أحد مراكز الاقتراع في بغداد
12 نوفمبر 2025 01:30

هدى جاسم (بغداد)

أغلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق صناديق الاقتراع الخاصة بعملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب، مساء أمس، وسط تقديرات بتسجيل ارتفاع بنسب التصويت في أغلب المراكز. واعتبرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي أن «العملية الانتخابية تكللت بالنجاح»، وقالت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «المفوضية لم تسجِّل أي خروق فنية في عملها خلال التصويت العام اليوم».
وأضافت أن هناك تنسيقاً عالياً بين المفوضية واللجنة الأمنية العليا للانتخابات والوزارات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية، وأشارت إلى أن المفوضية في طور إكمال إجراءاتها الخاصة بعمليات العد والفرز اليدوي ومطابقتها مع النتائج الإلكترونية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن سلمان قوله إن المفوضية لم ترصد أي جوانب سلبية، فنية أو إدارية، في العملية الانتخابية. 

المفوضية العليا للانتخابات في العراق
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات العراقية
انتخابات العراق
العراق
مجلس النواب العراقي
البرلمان العراقي
