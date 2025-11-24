الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الرئيس الصيني يبحث مع ترامب التعاون الثنائي

24 نوفمبر 2025 19:33

بحث الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب التعاون الثنائي وقضية تايوان الصينية في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، وفق ما أفادت به وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
ونقلت الوكالة عن شي قوله إن على البلدين "الحفاظ على زخم العلاقات" بعد لقاء الزعيمين الشهر الماضي في كوريا الجنوبية.
وشدد على أن "عودة تايوان إلى الصين جزء مهم من النظام الدولي الذي أعقب الحرب"، وفقا للوكالة.
التقى ترامب وشي في أكتوبر الماضي لأول مرة منذ عام 2019، حيث انخرطا في محادثات حظيت بمتابعة مكثفة.
وأفادت وكالة أنباء شينخوا بأن شي أبلغ ترامب أيضا أن الاجتماع "الناجح" الذي عقداه في كوريا الجنوبية "ساعد في ضبط مسار العلاقات الصينية-الأميركية وضخ زخم في مسيرتها المتواصلة".
وأضاف شي أنه منذ الاجتماع، "ظلت العلاقات الصينية-الأميركية مستقرة واستمرت في التحسن، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من كلا البلدين والمجتمع الدولي".

المصدر: آ ف ب
