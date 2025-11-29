الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مولدوفا تُغلق مجالها الجوي بعد تحليق طائرات مُسيّرة

مسيّرة معروضة أمام وزارة خارجية مولدوفا بعد سقوطها في الأراضي المولدوفية
29 نوفمبر 2025 21:07

أغلقت مولدوفا مجالها الجوي لمدة ساعة تقريبًا خلال الليل عقب توغل طائرات مُسيّرة مجهولة الهوية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت مولدوفا سقوط طائرة مُسيّرة على أرضها، مع تحليق ست طائرات مُسيّرة فوق أراضيها.

وأعلنت وزارة الدفاع، في بيان اليوم السبت، أن المجال الجوي "أُغلق لمدة ساعة وعشر دقائق تقريبًا" قبل الساعة الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة (21:00 بتوقيت غرينتش).

وأضافت الوزارة أن "الإجراء الطارئ" جاء بعد أن حلّقت طائرتان مُسيّرتان مجهولتا الهوية بشكل غير قانوني فوق أراضي مولدوفا، "مُشكّلتين تهديدًا مُباشرًا لسلامة الطيران".

وأضافت الوزارة أن الرادارات المولدوفية لم ترصد الطائرات المسيرة، لكن سلطات الحدود الأوكرانية أكدت التوغل.

وأضافت وزارة الداخلية "لم ترصد أي أجسام أو حطام أو عناصر تُشكل خطرًا على السكان، وقد غادرت الطائرتان المجال الجوي الوطني نهائيًا، متوغلتَيْن في عمق الأراضي الأوكرانية".

ومع ذلك، تم تحويل رحلتين تجاريتين إلى رومانيا خلال الحادث، وتوقفت طائرة أخرى كانت تستعد للمغادرة من كيشيناو مؤقتًا.

وأضافت وزارة الدفاع "تدين مولدوفا بشدة هذه الأعمال غير القانونية والخطيرة، التي عرّضت سلامة الرحلات الجوية المدنية والأرواح للخطر"، واصفةً الانتهاكات بأنها "أعمال عدائية للترهيب وزعزعة الاستقرار".

المصدر: آ ف ب
مولدوفا
طائرات مسيرة
إغلاق المجال الجوي
