الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

معارك عنيفة حول مدينة استراتيجية في الكونغو الديمقراطية

منازل متضررة جراء الاشتباكات في الكونغو الديمقراطية
3 يناير 2026 22:33

اندلعت اشتباكات عنيفة، في قرى عدة حول مدينة أوفيرا الاستراتيجية، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بين جماعة "إم 23" وقوات موالية لكينشاسا، وفق ما أفادت مصادر محلية.
ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية أعمال عنف متكررة.
وشنت "إم 23" في ديسمبر الماضي، هجوما جديدا في محافظة جنوب كيفو.
وقال كيلفن بويجا منسّق جمعية "المجتمع المدني الجديد في أوفيرا" المحلية "تدور اشتباكات عنيفة بين جماعة +إم 23+ و(قوات) وازاليندو (الموالية لكينشاسا) وقوات جمهورية الكونغو المسلحة في مناطق عدة من إقليم أوفيرا".
وأشار إلى هذه الاشتباكات تشمل مناطق كاشومبي ولوباندا وموسينغوي وكاتونغو وكيغونغو، الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات من مدينة أوفيرا.
وأضاف "لا تزال أصوات إطلاق الرصاص تُسمَع في مدينة أوفيرا".
وأكد أحد سكان كيغونغو، عبر الهاتف، أن "الاشتباكات استؤنفت هذا الصباح، ويُسمع دويّ انفجارات قوية وإطلاق نار" من أكثر من اتجاه.
وأكد الملازم أول ريغان مبوي كالونجي الناطق باسم الجيش الكونغولي في المنطقة "وقوع اشتباكات عند مستوى كيغونغو وكاتونغو، وتحديدا في تلال كاشومبي ولوباندا في إقليم أوفيرا". 
كذلك أفيد عن معارك عنيفة في محافظة شمال كيفو المجاورة منذ الجمعة، حيث قُتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 41 آخرون في قصف على إقليم ماسيسي، بحسب مصادر محلية.
وأشارت منظمة غير حكومية، السبت على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن "42 شخصا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، أُصيبوا بشظايا قذائف ويعانون من إصابات أخرى".

المصدر: آ ف ب
الكونغو الديمقراطية
حركة ام 23
اشتباكات
