الأخبار العالمية

المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لـ«الاتحاد»: عودة تدريجية للتعليم الوجاهي في جامعات غزة

طلاب بكلية الطب يحضرون دروسهم في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة (أ ف ب)
5 يناير 2026 03:06

أحمد عاطف (غزة)

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صادق خضور، أن العودة التدريجية للتعليم الوجاهي في بعض جامعات غزة تمثل رسالة صمود في وجه الدمار، وتعكس إصراراً على إعادة إحياء العملية التعليمية رغم محدودية الإمكانيات وحجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الأكاديمية خلال الحرب. 
وأضاف خضور، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عدد المباني الصالحة للاستخدام التعليمي لا يزال محدوداً، لكن الوزارة تعمل على استثمار كل منشأة لم تتعرض لتدمير كلي، بما في ذلك المباني التي لحقت بها أضرار جزئية، من أجل استئناف الدراسة الحضورية في المدارس والجامعات خلال الفترة المقبلة.
وشدد على ضرورة استغلال ما تبقى من البنية التحتية التعليمية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تركيب وحدات صفية مؤقتة تتيح العودة التدريجية للدوام الوجاهي، موضحاً أن عدداً من الجامعات، مثل الأزهر والأقصى والإسراء والقدس المفتوحة، أعلنت بالفعل عن بدء هذه العودة، وسط تفاعل واسع من الطلبة على منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن هناك استعدادات لإطلاق دورة إلكترونية إضافية لطلبة توجيهي مواليد عامي 2006 و2007، وقد أوشكت الترتيبات النهائية الخاصة بالدورة على الاكتمال.
وأكد صادق أن انتظام عقد امتحانات الثانوية العامة رغم الظروف الاستثنائية يعكس إصراراً على أهمية استمرار العملية التعليمية الفلسطينية، التي تمت على عدة مسارات تشمل مدارس الضفة الغربية، والطلبة المتواجدين في مصر، إضافة إلى طلبة في دول أخرى. 
وأشار إلى طرح منح دراسية إضافية لتغطية الرسوم الجامعية لأكبر عدد ممكن من طلبة غزة، لافتاً إلى أن هذا الجهد يندرج ضمن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه الطلبة، في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» قد أعلنت عن عودة أكثر من 62 ألف طالب في قطاع غزة إلى مقاعد الدراسة من جديد من خلال مساحات التعلم المؤقتة التابعة لها وجاهياً وعبر الإنترنت.

