الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ترامب: قيمة الدولار "رائعة"

ترامب: قيمة الدولار "رائعة"
28 يناير 2026 08:44

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن قيمة الدولار رائعة، وذلك عندما سأله أحد الصحفيين عما ​إذا كان يعتقد أن قيمة العملة الأميركية ‌تراجعت أكثر من اللازم.

وجاءت تعليقات ​ترامب للصحفيين في ولاية ⁠أيوا ‌قبيل خطاب من المتوقع أن يركز على الاقتصاد، في مسعى لحشد دعم أنصاره في ريف الولاية ⁠التي ستشهد سباقات مهمة في انتخابات ⁠التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

وعندما سأله أحد الصحفيين عما ​إذا كان يعتقد أن قيمة الدولار تراجعت أكثر من اللازم، رد ترامب قائلاً "لا، أعتقد أنها رائعة.. الدولار في وضع ممتاز".
وأضاف أنه لا يرغب في رؤية مزيد من التراجع في قيمة الدولار.
وقال "أريده أن يستقر عند مستواه ‌الطبيعي".

المصدر: وكالات
ترامب
الدولار
الدولار الأميركي
