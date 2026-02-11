واشنطن تعتزم نشر 200 جندي في نيجيريا لتدريب قواتها المسلحة

واشنطن (وكالات)

تعتزم الولايات المتحدة نشر 200 جندي في نيجيريا لتدريب قواتها المسلحة في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، وفق ما أعلنت السلطات النيجيرية والأميركية، وذلك في إطار تعزيز واشنطن لتعاونها العسكري مع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وقال الجنرال سامايلا أوبا، المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية: «سوف نستعين بقوات أميركية للمساعدة في التدريب والدعم الفني».

وكانت الولايات المتحدة قد شنت في ديسمبر الماضي غارات استهدفت إرهابيين في ولاية سوكوتو في شمال غرب البلاد، في عملية مشتركة مع نيجيريا.

وأعلن الجيش الأميركي أنه «سيقدم معلومات استخباراتية للقوات الجوية النيجيرية لتحديد أهدافها، كما سيعمل على تسريع عمليات شراء الأسلحة».

وفي حين أن نشر 200 جندي يمثل تعزيزاً لهذا التعاون، إلا أن «القوات الأميركية لن تشارك في أي قتال أو عمليات مباشرة»، وفق ما قال أوبا.

وأشار إلى أن نيجيريا هي من طلبت هذه المساعدة الإضافية.

وتخوض نيجيريا حرباً دامية ضد تمرد إرهابي مستمر منذ فترة طويلة، ويتركز في شمال شرق البلاد، بينما تقوم عصابات إجرامية بعمليات اختطاف مقابل فدية ونهب للقرى في الشمال الغربي.

ويشهد وسط البلاد نزاعات عنيفة بين المزارعين من جهة، ورعاة الماشية من جهة أخرى، مع أن باحثين يرون أن السبب الرئيسي للنزاع هو الصراع على الأراضي والموارد المتضائلة.