الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يفتتح أول اجتماع لمجلس السلام

ترامب في أول اجتماع لمجلس السلام
19 فبراير 2026 22:44

افتتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس في العاصمة واشنطن، الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، الهيئة التي شكلها لتعنى بالأساس بإعادة إعمار قطاع غزة.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن 47 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بصفة "مراقب".
وبحث الاجتماع إعادة الإعمار وتأمين الاستقرار في القطاع بعد الحرب الأخيرة.
وقال الرئيس الأميركي إن عدة دول تخطط لإرسال آلاف الجنود للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية التي تهدف إلى المساعدة في حفظ السلام في غزة.
كان ترامب ‌قد اقترح تشكيل المجلس في سبتمبر الماضي عندما أعلن خطته الرامية إلى ⁠إنهاء الحرب ​الإسرائيلية على غزة.

أخبار ذات صلة
قرقاش: دعم الشعب الفلسطيني نهج ثابت
التزام تاريخي
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
مجلس السلام
قطاع غزة
غزة
قوة الاستقرار الدولية في غزة
آخر الأخبار
أوسيمين يكشف أسراره ودور سباليتي في إعادته للحياة
الرياضة
أوسيمين يكشف أسراره ودور سباليتي في إعادته للحياة
اليوم 20:15
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©