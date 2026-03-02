الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين تدعو إلى إيقاف العمليات العسكرية ومنع اتساع رقعة الحرب

الصين تدعو إلى إيقاف العمليات العسكرية ومنع اتساع رقعة الحرب
2 مارس 2026 06:25

بكين (وكالات)

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس، الأطراف المعنية إلى إيقاف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط ومنع اتساع رقعة الحرب وتداعياتها وتفادي خروج الأوضاع عن السيطرة.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن مباحثات وزير الخارجية الصيني مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال الاتصال الهاتفي تركزت على تبادل وجهات النظر بشأن آخر مستجدات الوضع في إيران ودول المنطقة.
وأكد وانغ يي ضرورة عودة الأطراف المعنية إلى مسار الحوار والتفاوض في أسرع وقت ممكن، داعياً مختلف الأطراف إلى تعزيز محادثات السلام وإيقاف الحرب.
وأوضح وزير الخارجية الصيني أن «الحرب امتدت إلى كامل منطقة الخليج العربي في الوقت الراهن مع احتمال انزلاق الوضع في الشرق الأوسط نحو هاوية خطرة»، معرباً عن قلق الصين البالغ إزاء ذلك.
وأكد دعم الصين لدول الخليج في ممارسة ضبط النفس، مشيراً إلى أنها تولي أهمية لأمن واستقرار دول الخليج.

أخبار ذات صلة
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الدفاع القطرية تعلن استهداف مسيرتين إيرانيتين منشآت دون خسائر بشرية
الشرق الأوسط
روسيا
إيران
عمليات عسكرية
اتصال هاتفي
الصين
الإمارات
سيرغي لافروف
آخر الأخبار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
علوم الدار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
اليوم 10:29
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
صعود أسعار النفط
اليوم 09:58
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
اليوم 09:49
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
اليوم 09:41
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يواصل مكاسبه مع ارتفاع الطلب
اليوم 09:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©