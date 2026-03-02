الصين تدعو إلى إيقاف العمليات العسكرية ومنع اتساع رقعة الحرب

بكين (وكالات)



دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس، الأطراف المعنية إلى إيقاف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط ومنع اتساع رقعة الحرب وتداعياتها وتفادي خروج الأوضاع عن السيطرة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن مباحثات وزير الخارجية الصيني مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال الاتصال الهاتفي تركزت على تبادل وجهات النظر بشأن آخر مستجدات الوضع في إيران ودول المنطقة.

وأكد وانغ يي ضرورة عودة الأطراف المعنية إلى مسار الحوار والتفاوض في أسرع وقت ممكن، داعياً مختلف الأطراف إلى تعزيز محادثات السلام وإيقاف الحرب.

وأوضح وزير الخارجية الصيني أن «الحرب امتدت إلى كامل منطقة الخليج العربي في الوقت الراهن مع احتمال انزلاق الوضع في الشرق الأوسط نحو هاوية خطرة»، معرباً عن قلق الصين البالغ إزاء ذلك.

وأكد دعم الصين لدول الخليج في ممارسة ضبط النفس، مشيراً إلى أنها تولي أهمية لأمن واستقرار دول الخليج.