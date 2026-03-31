أمطار غزيرة تعلق الدراسة في غرب تونس

أوقفت السلطات المحلية في ولايتي جندوبة وباجة، غربي تونس، اليوم الثلاثاء، الدروس في عدد من المعتمديات بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار.

وشمل قرار اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث، مدينة عين دراهم بولاية جندوبة ومدينتي نفزة وعمدون في ولاية باجة.

وطالبت اللجان المواطنين بملازمة الحذر وعدم المجازفة والابتعاد عن الأودية.

وأصدر معهد الرصد الجوي درجة إنذار عالية في أغلب ولايات البلاد اليوم، وسط تحذيرات من أمطار غزيرة وتساقط البرد ورياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كيلومتر في الساعة.

وواجهت تونس في يناير الماضي فيضانات تسببت في وفاة ستة أشخاص على الأقل.