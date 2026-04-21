الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس البرلمان العربي يثمن موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية

محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
21 ابريل 2026 21:36

ثمن معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية، مشيداً بانتصاره لمبادئ الحق والعدالة ونصرة الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقاء وفد البرلمان العربي برئاسة اليماحي مع الوفد البرلماني الإسباني المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في إسطنبول، وهو اللقاء الأول من نوعه بين البرلمان العربي ونظيره الإسباني.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن العلاقات بين مملكة إسبانيا والدول العربية علاقات تاريخية تقوم على الاحترام المتبادل والصداقة بين الشعبين العربي والإسباني، مشيراً إلى حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع البرلمان الإسباني بغرفتيه الشيوخ والنواب من خلال توقيع مذكرة تعاون وتنظيم زيارات متبادلة لتبادل الخبرات.
من جانبه، أكد خافيير ماروتو، رئيس الوفد البرلماني الإسباني، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع البرلمان العربي، مشيراً إلى أن موقف إسبانيا من القضية الفلسطينية ثابت ويقوم على دعم الحقوق المشروعة كافة للشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة
رئيس البرلمان العربي يدين ويستنكر المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار الإمارات
الإمارات: رفض أي محاولة لتسييس مضيق هرمز
المصدر: وام
إسبانيا
فلسطين
الاتحاد البرلماني الدولي
القضية الفلسطينية
محمد اليماحي
رئيس البرلمان العربي
البرلمان العربي
محمد أحمد اليماحي
آخر الأخبار
الرياضة
شباب الأهلي يودع «نخبة آسيا» بـ «نيران صديقة»
اليوم 22:32
مركبة كوريوسيتي على المريخ
الترفيه
"ناسا": اكتشاف المزيد من لبنات الحياة على المريخ
اليوم 22:22
الرياضة
رونالدو ومارادونا يتصدران قائمة أنجح 10 صفقات في تاريخ كرة القدم
اليوم 22:06
الرياضة
فيفا يكشف عن أوسع تغطية إعلامية في تاريخ مونديال للسيدات
اليوم 21:52
جانب من تكريم الفائزين بجائزة الإمارات لإبداع أصحاب الهمم
الترفيه
جمعية الإمارات للإبداع تحتفي بأصحاب الهمم
اليوم 21:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©