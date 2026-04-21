الأخبار العالمية

بابا الفاتيكان يحذّر من "خطر مأساوي" يهدد مستقبل البشرية

البابا ليو الرابع عشر
21 ابريل 2026 23:18

حذر بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، اليوم الثلاثاء، من أن مستقبل البشرية مهدد بالانهيار على نحو مأساوي بسبب الحروب المستمرة في العالم وانهيار القانون الدولي، وذلك في خطاب ألقاه في غينيا الاستوائية خلال جولته الأفريقية التي تشمل زيارة أربع دول.
وندد أول بابا من الولايات المتحدة بما وصفه بـ"استعمار" موارد الأرض من النفط والمعادن، معتبراً أنه يتسبب في تأجيج الصراعات الدامية.
وقال البابا: "مصير البشرية مُهدد بالانهيار بشكل مأساوي ما لم يتغير مسار تحمل المسؤولية السياسية، وما لم تُحترم المؤسسات والاتفاقيات الدولية".
وسبق أن انتقد بابا الفاتيكان، في تصريحات شديدة اللهجة، الحروب وعدم المساواة خلال جولته في أفريقيا التي تستغرق 10 أيام.

أخبار ذات صلة
بابا الفاتيكان يدعو إلى "إسكات الأسلحة"
بابا الفاتيكان يندد باستغلال الموارد في أفريقيا
المصدر: رويترز
البابا ليو الرابع عشر
البابا
بابا الفاتيكان
غينيا الاستوائية
بابا الكنيسة الكاثوليكية
آخر الأخبار
"الاقتصاد" تصدر تنبيهاً عاجلاً بشأن أكواب زجاجية من علامة "Flying Tiger"
علوم الدار
"الاقتصاد" تصدر تنبيهاً عاجلاً بشأن أكواب زجاجية من علامة "Flying Tiger"
اليوم 20:32
هل يلعب نجل رونالدو إلى جوار والده في النصر السعودي؟
الرياضة
هل يلعب نجل رونالدو إلى جوار والده في النصر السعودي؟
22 ابريل 2026
أحمد آل ثاني وسعود صالح يتوّجان الشارقة بطلاً لدوري اليد
الرياضة
أحمد آل ثاني وسعود صالح يتوّجان الشارقة بطلاً لدوري اليد
22 ابريل 2026
رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 23:41
البابا ليو الرابع عشر
الأخبار العالمية
بابا الفاتيكان يحذّر من "خطر مأساوي" يهدد مستقبل البشرية
اليوم 23:18
