بابا الفاتيكان يحذّر من "خطر مأساوي" يهدد مستقبل البشرية

حذر بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، اليوم الثلاثاء، من أن مستقبل البشرية مهدد بالانهيار على نحو مأساوي بسبب الحروب المستمرة في العالم وانهيار القانون الدولي، وذلك في خطاب ألقاه في غينيا الاستوائية خلال جولته الأفريقية التي تشمل زيارة أربع دول.

وندد أول بابا من الولايات المتحدة بما وصفه بـ"استعمار" موارد الأرض من النفط والمعادن، معتبراً أنه يتسبب في تأجيج الصراعات الدامية.

وقال البابا: "مصير البشرية مُهدد بالانهيار بشكل مأساوي ما لم يتغير مسار تحمل المسؤولية السياسية، وما لم تُحترم المؤسسات والاتفاقيات الدولية".

وسبق أن انتقد بابا الفاتيكان، في تصريحات شديدة اللهجة، الحروب وعدم المساواة خلال جولته في أفريقيا التي تستغرق 10 أيام.