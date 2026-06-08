القوات النيجيرية تحرر 360 محتجزاً

بورنو (وكالات)



أعلنت القوات الأمنية النيجيرية، أمس، تحرير 360 شخصاً من رجال ونساء وأطفال خلال عملية أمنية اعتمدت على معلومات استخباراتية في ولاية بورنو، شمال شرقي البلاد بعد احتجازهم من قبل مجموعة مسلحة في موقع جبلي ناني.

وأوضح الجيش النيجيري، في بيان له، أنه جرى تنفيذ العملية عبر قوة مهام مشتركة تضم وحدات خاصة، مضيفاً أن القوات أجبرت عناصر المجموعة المسلحة على التخلي عن مواقعهم في منطقة جبال ماندارا جنوبي الولاية، ما أسفر عن تحرير المحتجزين.

وذكر أن الأشخاص المحررين جرى اختطافهم من مجتمعات محلية عدة في المنطقة خلال فترات زمنية غير محددة قبل نقلهم إلى الموقع الجبلي الذي احتجزوا فيه بظروف قاسية.