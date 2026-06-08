الثلاثاء 9 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القوات النيجيرية تحرر 360 محتجزاً

أفراد من الجيش النيجيري (أرشيفية)
9 يونيو 2026 01:38

بورنو (وكالات) 

أعلنت القوات الأمنية النيجيرية، أمس، تحرير 360 شخصاً من رجال ونساء وأطفال خلال عملية أمنية اعتمدت على معلومات استخباراتية في ولاية بورنو، شمال شرقي البلاد بعد احتجازهم من قبل مجموعة مسلحة في موقع جبلي ناني.
وأوضح الجيش النيجيري، في بيان له، أنه جرى تنفيذ العملية عبر قوة مهام مشتركة تضم وحدات خاصة، مضيفاً أن القوات أجبرت عناصر المجموعة المسلحة على التخلي عن مواقعهم في منطقة جبال ماندارا جنوبي الولاية، ما أسفر عن تحرير المحتجزين.
وذكر أن الأشخاص المحررين جرى اختطافهم من مجتمعات محلية عدة في المنطقة خلال فترات زمنية غير محددة قبل نقلهم إلى الموقع الجبلي الذي احتجزوا فيه بظروف قاسية.

أخبار ذات صلة
وفد بحريني يطلع على تجربة «دبي لرعاية النساء والأطفال»
«سلامة الطفل» تحذّر من مخاطر السقوط وإصابات الأطفال
ولاية بورنو
نيجيريا
الجيش النيجيري
بورنو
الأطفال
آخر الأخبار
علي المزروعي والمشاركون بالجلسة الختامية للحوار المُهيكل في طرابلس (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: لا بديل عن الحل السياسي والدبلوماسي لتسوية الأزمة الليبية
9 يونيو 2026
آلة تعمل بقرب مبنى سكني تضرر عقب غارة أميركية إسرائيلية على طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: المفاوضات النهائية مع إيران مستمرة
9 يونيو 2026
رجل سوداني يمرّ أمام مبنى متضرر في الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: حرب السودان.. تهديد وجودي للمدنيين
9 يونيو 2026
دخان يتصاعد من جنوب لبنان عقب غارات إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: مسار المفاوضات يساعد في إنهاء معاناة اللبنانيين
9 يونيو 2026
سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس في إيران (رويترز)
الأخبار العالمية
عقوبات أوروبية على إيرانيين لعرقلة الملاحة بـ «هرمز»
9 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©