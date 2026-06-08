واشنطن: مسار المفاوضات يساعد في إنهاء معاناة اللبنانيين

بيروت (وكالات)



أكد السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، أمس، الاستمرار في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته، مشيراً إلى أن مسار المفاوضات يساعد في تحقيق تقدم لإنهاء معاناة اللبنانيين.

وقال السفير عيسى، بعد لقائه مع الرئيس اللبناني جوزف عون: «تداولنا في مسار المفاوضـــــــــات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية وما تضمنته على صعيد إنهاء الوضع القائم في لبنان»، مشيراً إلى أنه «من المقرر أن تُستأنف المفاوضات في واشنطن، ويهمني التنويه بالفريق اللبناني المفاوض الذي يتمتع بالمهنية العالية والفعالية وأعضاء الفريق يتكلمون في الملف اللبناني بشكل واضح وصريح». وأضاف: «إننا نولي الملف اللبناني أهمية كبرى، والرئيس دونالد ترامب يتحدث دائماً عن لبنان، وهذا عنصر مهم على اللبنانيين أن يأخذوه في الاعتبار؛ لأن الرئيس الأميركي يتابع يومياً الملف اللبناني، خصوصاً أن الرئيس عون اختار المفاوضات، وهو مسار نؤيده، وهو يساعدنا على تحقيق تقدم لإنهاء معاناة اللبنانيين». وتابع: «لقد وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها، انكسر الجليد، ونحن مستمرون في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته». ووصف اجتماعه بالرئيس عون بـ «الجيد»، قائلاً: «الاجتماع الجيد، هو الاجتماع الذي تصدر عنه مسائل إيجابية تحقق تقدماً، ونحن نعتقد أننا على الطريق الصحيح». وقال: «قد تأخذ المفاوضات وقتاً، إذ ليس من المنتظر أن تحلّ كلّ المسائل في اجتماع واحد، واستمرار هذه المفاوضات يؤثر إيجاباً على المسار العام في لبنان والمنطقة».

بدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال استقباله السفير الأميركي، أن لا يفاوض أحد عن لبنان غير الدولة اللبنانية، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء. وفي السياق، قال نواف سلام، أمس، إن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات المحكومة منذ ​أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل. ودخل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في ⁠17 أبريل، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق ​جنوب لبنان. وفي تصريحات نشرها مكتب رئيس الوزراء اللبناني على «إكس» بعد اجتماع مجلس الوزراء، قال سلام، إن إسرائيل نفذت في الفترة من ‌17 أبريل إلى السابع من يونيو 3491 ‌غارة جوية و407 عمليات هدم، وست عمليات جرف سوت قرى بأكملها في أقصى جنوب لبنان بالأرض.

وأضاف أن لبنان يسعى جاهداً للحفاظ على وقف إطلاق النار، لكن أحدث تصعيد بين إيران وإسرائيل تسبب في موجات نزوح جديدة، مما أدى إلى ضغط هائل على قدرة لبنان على استيعاب العائلات النازحة. ونزح بالفعل أكثر من مليون، ‌أي خُمس سكان لبنان، بسبب ​الغارات الإسرائيلية وتحذيرات الإخلاء في أنحاء لبنان منذ اندلاع الحرب الأحدث في الثاني من مارس.



15 قرية

ميدانياً، واصلت إسرائيل، أمس، شنّ غارات على جنوب لبنان بما في ذلك ضربة على سيارة في مدينة صور، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأفادت الوكالة الرسمية عن غارات إسرائيلية منذ صباح أمس على أكثر من 15 قرية وبلدة في جنوب لبنان، طالت إحداها محيط مدينة صور الساحلية، في حين لم تفد وزارة الصحة عن حصيلة قتلى بعد.

وقالت الوكالة كذلك، إن ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة صور التي كانت تعرّضت الأحد لغارات تسبّبت بأضرار في موقع أثري، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الثقافة.