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خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: حرب السودان.. تهديد وجودي للمدنيين

رجل سوداني يمرّ أمام مبنى متضرر في الخرطوم (أ ف ب)
9 يونيو 2026 01:38

أحمد مراد (القاهرة)

اعتبر خبراء في الشؤون الأفريقية أن الحرب الأهلية في السودان تُشكل تهديداً وجودياً للشعب السوداني، في ظل تزايد موجات النزوح الجماعي وتدهور الأوضاع الأمنية، مؤكدين أن الحرب خلّفت أوضاعاً معيشية بالغة السوء نتيجة تضرر مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، لا سيما القطاعين الصحي والاقتصادي.
وأكد الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، أن الحرب الأهلية الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 تسببت في أزمة إنسانية حادة تُشكل تهديداً وجودياً للشعب السوداني، في ظل تزايد موجات النزوح الجماعي، ونقص الموارد الأساسية، وانهيار الخدمات الحيوية، وتدهور الأوضاع الأمنية، مشيراً إلى أن مئات الآلاف من الأسر السودانية النازحة تعيش في مخيمات تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية، من غذاء ومياه ورعاية صحية. وأشار زهدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن استمرار الحرب الأهلية يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية، ويعمّق حدة الانقسامات، ويجعل فرص تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار بالغة الصعوبة والتعقيد، مؤكداً أن السودان يواجه حالة انهيار للدولة الوطنية بمختلف مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
في السياق، شددت المساعد السابق لوزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، السفيرة سعاد شلبي، على خطورة التداعيات الإنسانية والأمنية لاستمرار الحرب الأهلية في السودان، والتي خلّفت أوضاعاً معيشية بالغة السوء نتيجة تضرر مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، لا سيما القطاعين الصحي والاقتصادي.

أزمات معقدة  
وأوضحت شلبي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن استمرار الحرب الأهلية في السودان يسهم في قطع طرق الإمدادات الإنسانية والإغاثية، مما يعيق وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية المتبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دفعت ملايين السودانيين إلى النزوح داخل البلاد أو اللجوء إلى دول الجوار.
وأفادت بأن النازحين واللاجئين السودانيين يواجهون أزمات معقدة وتحديات جسيمة، مما يجعل المجتمع الدولي مطالباً بالعمل على وقف إطلاق النار بشكل فوري، وزيادة حجم الدعم الإغاثي، من خلال فتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة.

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