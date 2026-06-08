ترامب: المفاوضات النهائية مع إيران مستمرة

عواصم (وكالات)



أوقفت إسرائيل وإيران، أمس، موجة التصعيد المتبادل بينهما بعد أول تبادل مباشر للضربات منذ وقف إطلاق النار في أبريل، في وقت كثف فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه لمنع انزلاق المواجهة إلى حرب أوسع تهدد مسار المفاوضات الجارية، مؤكداً أن المفاوضات بخصوص السلام مستمرة والحصار الأميركي للموانئ الإيرانية سيبقى سارياً لحين التوصل إلى ​اتفاق نهائي.

وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، بوقف القتال مع إيران، لكنه تعهد بالرد بقوة على أي هجمات مستقبلية.

وقال نتنياهو: إن القتال توقف بعد أن قامت إسرائيل بضرب النظام الإرهابي في طهران، مؤكداً في الوقت نفسه أنه إذا ارتكبت إيران الخطأ وعادت إلى مهاجمتنا فسنرد بقوة.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تواصل العمل ضد «حزب الله» اللبناني، وأن إسرائيل لها الحق الكامل في الدفاع عن النفس، وهو ما ستستخدمه إلى أقصى حد تقتضيه الضرورة.

وفي وقت سابق أمس، قال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد لـ«عدة أيام إضافية من القتال» مع إيران، مع احتمال العودة الكاملة للحرب، مشيراً إلى أنه ينسق هجماته على إيران بشكل كامل مع القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم».

من جانبها، أعلنت القيادة الموحدة ⁠للقوات المسلحة الإيرانية وقف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل.

وأطلقت إيران صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت متأخر أمس الأحد قائلة: إن القصف جاء ​رداً على الهجمات الإسرائيلية على معاقل «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقصفت إسرائيل بعد ذلك مجمع بتروكيماويات في جنوب غرب إيران قالت إنه ​يستخدم لإنتاج صواريخ باليستية.

وفي وقت سابق أمس، حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل وإيران على وقف تبادل إطلاق النار، في ظل تقارير أفادت عن خلافات متزايدة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي أحد منشوراته، قال ترامب: إن إسرائيل وإيران تريدان «وقفاً فورياً لإطلاق النار! والمفاوضات النهائية بخصوص السلام مستمرة، ما لم يعترضها الجهل أو الغباء»، مضيفاً أن الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية سيبقى سارياً لحين التوصل إلى ​اتفاق نهائي.

وقال مسؤول إسرائيلي: إن ترامب تحدث إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس.

وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي، في وقت سابق أمس، أن إسرائيل مستعدة لمواصلة العمليات مهما تطلب الأمر، وأكد قصف إسرائيل أنظمة دفاع جوي إيرانية أعيد بناؤها حديثاً بالإضافة إلى مجمع البتروكيماويات. قال مسؤول أميركي أمس: إن الجيش الأميركي لم يشارك في الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأضاف أن إدارة الرئيس ترامب لم تصدر أوامر بتنفيذ أي عمليات دفاعية أميركية لاعتراض الصواريخ الإيرانية ضد إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في بيان أنه نسق الهجمات على إيران مع القيادة المركزية الأميركية، مضيفاً أن الجيش الأميركي شارك في صد الهجوم الصاروخي الإيراني.

في غضون ذلك، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس أن طهران تتبادل الرسائل مع واشنطن، وأشار إلى أن ما تفعله إسرائيل في لبنان، يهدف إلى إفساد المساعي الدبلوماسية.

وقال: «تتحمل الولايات ‌المتحدة المسؤولية المباشرة عن أي إجراء تتخذه إسرائيل فيما يتعلق بانتهاك السلام والأمن ​الإقليميين ضد إيران». وأفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت لاحق أمس بسماع دوي انفجارات في طهران، وبإسقاط الدفاعات الجوية طائرة مسيرة في أجواء العاصمة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي: إن ‌إيران أطلقت ما يقرب من 30 صاروخاً باليستياً على إسرائيل منذ مساء أمس، وأطلق الحوثيون صاروخين آخرين.

وقالت إسرائيل إنها ‌قصفت أهدافاً في مجمع ماهشهر للبتروكيماويات تُستخدم في إنتاج مواد أولية لبرنامج إيران الصاروخي وتصديرها. وقال مسؤول إيراني: إن أضراراً لحقت بأجزاء من المصنع.



بلاغات

وأفادت المنظمة الوطنية الإيرانية للطوارئ بإصابة 15 في أنحاء البلاد في أحدث الهجمات الإسرائيلية، 14 منهم بإقليم ماهشهر، لكن لم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها لم تتلق بلاغات عن سقوط قتلى أو جرحى جراء إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل.