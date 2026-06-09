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النزاعات العالمية بلغت ذروتـها فـي 2025

صورة أجزاء داخلية محطمة من مبنى متضرر في مدينة غزة جراء قصف إسرائيلي (أ ف ب)
10 يونيو 2026 01:03

اوسلو (وكالات)

سجّل عام 2025 رقماً قياسياً في عدد النزاعات المسلحة بين الدول هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وفق تقرير صادر عن معهد أبحاث السلام في أوسلو بعنوان «اتجاهات الصراع» خلص أيضاً إلى ارتفاع الهجمات ضد المدنيين.
وشهد العام الماضي 65 صراعاً بمشاركة طرف حكومي واحد على الأقلّ، في أعلى مستوى منذ 1946. وبلغت النزاعات بين الدول أعلى مستوياتها خلال 80 عاماً، إذ تضاعف عددها ليصل إلى ثمانية، شملت اشتباكات حدودية بين الهند وباكستان، وأفغانستان وباكستان، وكمبوديا وتايلاند، وروسيا وأوكرانيا والعمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا.
وكان العام الماضي ثالث أكثر الأعوام دموية منذ نهاية الحرب الباردة، إذ سجّل نحو 245 ألف قتيل نتيجة المعارك المباشرة أو العنف السياسي، من بينهم نحو 76 ألفاً و500 شخص سقطوا في هجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، مقارنة بـ14 ألفاً و200 في عام 2024.

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