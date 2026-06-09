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اختطاف 39 شخصاً في نيجيريا

أفراد من الشرطة النيجيرية
10 يونيو 2026 01:02

أبوجا (وكالات)

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اختطف مسلحون 39 شخصاً في شمال غرب نيجيريا، وفق ما أعلنت الشرطة أمس. وقال المتحدث باسم الشرطة، يزيد أبو بكر، في بيان إن نحو 47 من السكان كانوا يجتمعون مع والدي زعيم جماعة مسلحة يُشتبه في تورطه بعمليات خطف، في إطار «مبادرة للمصالحة وإحلال السلام»، وعندما وصل زعيم الجماعة المسلحة قام باختطاف معظم الحاضرين. ووقعت عملية الاختطاف الجماعي يوم الأحد في بلدة ماجامين ديدي بمنطقة مارادون في ولاية زامفارا شمال غربي البلاد. وغالباً ما تلجأ المجتمعات المحلية إلى التفاوض مع هذه الجماعات المسلحة. وتواجه نيجيريا أزمة أمنية معقدة، لا سيما في شمال البلاد، حيث أسهم تمرد مستمر منذ أكثر من عقد، إلى جانب أنشطة الجماعات المسلحة التي تنفذ عمليات خطف مقابل فدية وتمارس التعدين غير القانوني، في تفاقم التحديات الأمنية.

الشرطة النيجيرية
نيجيريا
اختطاف
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