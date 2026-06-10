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أوكرانيا تعلن استهداف مواقع عسكرية ومنشآت طاقة في روسيا

تصاعد الدخان من مبنى بعد قصف أوكراني في تشيبوكساري بروسيا
10 يونيو 2026 18:54

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن قوات بلاده قصفت عدة مواقع للبنية التحتية العسكرية وللطاقة في روسيا، بما في ذلك مصنع عسكري قال إنه يوفر مكونات للطائرات المسيرة والصواريخ الروسية.
وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح زيلينسكي أن صواريخ أوكرانية بعيدة المدى من طراز "إف بي-5 فلامينجو" أصابت المنشأة الواقعة في مدينة تشيبوكساري بمنطقة تشوفاشيا، والتي تبعد أكثر من 900 كيلومتر (أكثر من 560 ميلاً) عن خط المواجهة.
من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن دفاعاتها الجوية أسقطت 326 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.
وأكد حاكم منطقة تشوفاشيا أوليج نيكولاييف، وقوع الهجوم الصاروخي، لكنه لم يذكر أي تفاصيل إضافية.

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المصدر: د ب أ
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