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غوتيريش يحذّر من عودة "الحرب الشاملة" إلى الشرق الأوسط

أنطونيو غوتيريش
10 يونيو 2026 19:10

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، من خطر عودة "الحرب الشاملة" إلى الشرق الأوسط، بعد تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة.
وقال غوتيريش، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في المنطقة: "يجب ألا نقلّل من مخاطر تحوّل حريق محدود إلى حريق شامل، أو بعبارة أخرى إلى حرب شاملة".
وأطلقت إيران، الأحد الماضي، صواريخ على إسرائيل بعدما قصفت الأخيرة الضاحية الجنوبية لبيروت، فردّت إسرائيل بهجمات على إيران رغم الضغط الأميركي للتهدئة، ثم أطلقت إيران دفعة صاروخية أخرى قبل أن تعلن وقف العمليات العسكرية، وبعدها بساعات أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "احتواء النيران" على جبهة إيران.

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