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ترامب: سنهاجم إيران بقوة إذا تعذر التوصل لاتفاق

دونالد ترامب
10 يونيو 2026 20:29

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستشن هجوماً "قوياً للغاية" على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام.
وصرح ترامب، لوسائل الإعلام في البيت الأبيض: "سنهاجمهم، وسيكون ذلك بقوة شديدة"، مشيراً إلى إسقاط إيران طائرة هليكوبتر من طراز "أباتشي" في مضيق هرمز.
وعن المفاوضات مع طهران، أوضح ترامب: "نريد اتفاقاً ذا معنى، نريد اتفاقاً يمكن إنجاحه"، مضيفاً: "كنا قريبين فعلاً من اتفاق، لكنهم يواصلون المماطلة، يواصلون الاستخفاف بعقولنا".
وذكر الرئيس الأميركي أن إيران وافقت بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي، لكن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى التوقيع.

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المصدر: وكالات
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