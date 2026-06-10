ترامب: سنهاجم إيران بقوة إذا تعذر التوصل لاتفاق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستشن هجوماً "قوياً للغاية" على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام.

وصرح ترامب، لوسائل الإعلام في البيت الأبيض: "سنهاجمهم، وسيكون ذلك بقوة شديدة"، مشيراً إلى إسقاط إيران طائرة هليكوبتر من طراز "أباتشي" في مضيق هرمز.

وعن المفاوضات مع طهران، أوضح ترامب: "نريد اتفاقاً ذا معنى، نريد اتفاقاً يمكن إنجاحه"، مضيفاً: "كنا قريبين فعلاً من اتفاق، لكنهم يواصلون المماطلة، يواصلون الاستخفاف بعقولنا".

وذكر الرئيس الأميركي أن إيران وافقت بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي، لكن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى التوقيع.