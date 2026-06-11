إغلاق البنتاغون بسبب إنذار كاذب

⁠ذكرت ​شبكة "​سي.إن.إن" التلفزيونية، نقلًا ‌عن ⁠مصادر، ​أن ‌حادثة المواد الخطرة ‌التي ​أدت إلى إغلاق ‌وزارة الدفاع ​الأميركية (البنتاغون)، في وقت سابق اليوم ​الخميس، ‌نتجت ⁠عن ‌إنذار ‌كاذب.

قبل ذلك، قال مسؤولون في الوزارة ومسؤولو إطفاء إن وحادثة ​مواد خطرة أدت إلى إغلاق مبنى الوزارة بينما يحقق مسؤولو إطفاء في ⁠مشكلة تتعلق بجودة الهواء.

وقال شون بارنيل المتحدث باسم البنتاغون في رسالة بالبريد الإلكتروني "لدى ​البنتاغون ‌أنظمة متطورة لضمان ⁠سلامة ​المبنى وشاغليه. ورصدت هذه الأنظمة مشكلة في جودة الهواء تستدعي اتخاذ إجراءات احترازية إلى أن نحدد مدى خطورتها".

وأضاف "تنفذ ‌الوزارة بروتوكولات الحماية المتعارف عليها، بما ‌في ذلك أمر بالاحتماء داخل المنطقة المتضررة. فرق الاستجابة موجودة وجاهزة لدعم شاغلي ​المبنى".

ونقلت شبكة (سي.إن.إن)، عن مصادر لم تسمها، أن المبنى أُغلق وأن عملية إجلاء تمت لأفراد من عدة طوابق. وقالت الشبكة، نقلا عن مصدرين، ‌إن الطوابق من الثاني ​إلى الخامس في الممرات من الرابع إلى السابع أُغلقت. وأضافت، نقلا عن مصدر آخر، أنه رأى مستجيبين ​للطوارئ يرتدون أقنعة ‌غاز ⁠كاملة ‌وبدلات حماية كيميائية. وذكرت ‌الشبكة أن رسالة أرسلها فريق الأمن في البنتاغون ⁠ورد فيها أن هناك حاجة إلى اختبارات ​إضافية لتحديد مصدر المشكلة.