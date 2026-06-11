الخميس 11 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إغلاق البنتاغون بسبب إنذار كاذب

مبنى وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون
11 يونيو 2026 20:36

⁠ذكرت ​شبكة "​سي.إن.إن" التلفزيونية، نقلًا ‌عن ⁠مصادر، ​أن ‌حادثة المواد الخطرة ‌التي ​أدت إلى إغلاق ‌وزارة الدفاع ​الأميركية (البنتاغون)، في وقت سابق اليوم ​الخميس، ‌نتجت ⁠عن ‌إنذار ‌كاذب.
قبل ذلك، قال مسؤولون في الوزارة ومسؤولو إطفاء إن وحادثة ​مواد خطرة أدت إلى إغلاق مبنى الوزارة بينما يحقق مسؤولو إطفاء في ⁠مشكلة تتعلق بجودة الهواء.
وقال شون بارنيل المتحدث باسم البنتاغون  في رسالة بالبريد الإلكتروني "لدى ​البنتاغون ‌أنظمة متطورة لضمان ⁠سلامة ​المبنى وشاغليه. ورصدت هذه الأنظمة مشكلة في جودة الهواء تستدعي اتخاذ إجراءات احترازية إلى أن نحدد مدى خطورتها".
وأضاف "تنفذ ‌الوزارة بروتوكولات الحماية المتعارف عليها، بما ‌في ذلك أمر بالاحتماء داخل المنطقة المتضررة. فرق الاستجابة موجودة وجاهزة لدعم شاغلي ​المبنى".
ونقلت شبكة (سي.إن.إن)، عن مصادر لم تسمها، أن المبنى أُغلق وأن عملية إجلاء تمت لأفراد من عدة طوابق. وقالت الشبكة، نقلا عن مصدرين، ‌إن الطوابق من الثاني ​إلى الخامس في الممرات من الرابع إلى السابع أُغلقت. وأضافت، نقلا عن مصدر آخر، أنه رأى مستجيبين ​للطوارئ يرتدون أقنعة ‌غاز ⁠كاملة ‌وبدلات حماية كيميائية. وذكرت ‌الشبكة أن رسالة أرسلها فريق الأمن في البنتاغون ⁠ورد فيها أن هناك حاجة إلى اختبارات ​إضافية لتحديد مصدر المشكلة.

أخبار ذات صلة
سوريا تغلق ممرات جوية وتعلق العمليات في مطار دمشق
تقرير: أميركا تعتزم تسريع سحب قواتها من أوروبا
المصدر: وكالات
إغلاق
البنتاغون
إنذارات كاذبة
آخر الأخبار
«طيران الإمارات» تُتوّج بلقب «أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط»
اقتصاد
«طيران الإمارات» تُتوّج بلقب «أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط»
اليوم 21:59
لطيفة بنت محمد تبحث مع قادة مؤسسات رائدة في السويد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية
علوم الدار
لطيفة بنت محمد تبحث مع قادة مؤسسات رائدة في السويد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية
اليوم 21:56
مدرب هالاند يرفض «النفاق العام» المحيط بالمونديال
الرياضة
مدرب هالاند يرفض «النفاق العام» المحيط بالمونديال
اليوم 21:55
واشنطن تشدّد «أمن المونديال» خشية «الذئاب المنفردة»
الرياضة
واشنطن تشدّد «أمن المونديال» خشية «الذئاب المنفردة»
اليوم 21:51
«فلاي دبي» توسع شبكتها في نيبال برحلات يومية الى مدينة بوكارا
اقتصاد
«فلاي دبي» توسع شبكتها في نيبال برحلات يومية الى مدينة بوكارا
اليوم 21:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©