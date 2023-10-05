محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 41 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة عبدالله عبدالرحمن الشيباني، ومحمـد عبدالله التـوحيدي نائباً للرئيس.

وأضاف الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على موقع "إكس"، تويتر سابقا، أن المجلس يضم "عضوية كل من: ناصر عبدالله بن خرباش، وعلي محمد المطوع، وحمدان خليفة الشاعـر، وجمعة سعيـد خلف الغيث، وهند عبيد الغشيش المرّي، وعبد العزيز محمد بن شعفار المرّي، بالإضافة إلى عضوية المدير التنفيذي للمؤسسة".

ويُعمل بالمرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.