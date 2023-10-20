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محمد بن زايد يشارك في القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان في الرياض

محمد بن زايد يشارك في القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان في الرياض
20 أكتوبر 2023 14:02

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في "قمة الرياض" الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شاركت اليوم في القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان في الرياض والتي ترسخ التعاون المثمر بين الجانبين».

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وأضاف سموه: «أشكر خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان على استضافة هذه القمة المهمة. الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول الآسيان سعياً إلى بناء مزيد من جسور التعاون بما يصب في مصلحة التنمية والازدهار للجميع».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن زايد
السعودية
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